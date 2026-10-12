Naruto Mobile arriva in Occidente dopo 10 anni solo in Cina

Dopo dieci anni passati esclusivamente sul mercato cinese, Naruto Mobile si prepara a sbarcare anche in occidente. Bandai Namco ha infatti annunciato una pubblicazione globale del gioco e ha accompagnato la notizia con un trailer ufficiale che mostra in azione i protagonisti della saga. Per il momento manca ancora una data di uscita precisa, quindi non è dato sapere quando i giocatori europei e americani potranno effettivamente mettere le mani sul titolo.

Il progetto si presenta come una sorta di gioco di ruolo d’azione pensato per le piattaforme mobile e costruito attorno alla celebre serie di manga e anime firmata da Masashi Kishimoto. La formula mescola elementi da picchiaduro a scorrimento con meccaniche dedicate al multiplayer competitivo tra giocatori, il tutto arricchito da sequenze animate a tema che richiamano da vicino lo stile della serie televisiva.

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Dietro lo sviluppo c’è Tencent, che ha lanciato il gioco in Cina la bellezza di dieci anni fa. Il debutto su quel mercato risale infatti al 2016 e da allora Naruto Mobile non era mai stato distribuito altrove in maniera ufficiale. Un’esclusiva lunghissima, che adesso sembra finalmente destinata a chiudersi con l’arrivo della versione internazionale.

Shinobi da collezionare nel più classico stile gacha

La descrizione ufficiale dell’applicazione punta molto sull’aspetto spettacolare dell’esperienza. Il titolo promette di far rivivere la storia di Naruto e di altri personaggi iconici attraverso ninjutsu in stile anime, Ultimate Jutsu particolarmente scenografici e battaglie definite mozzafiato. Un’impostazione che punta dritta al cuore dei fan di lunga data, quelli cresciuti con le avventure del ninja della Foglia.

Sempre secondo la presentazione, il gioco mette a disposizione un’ampia gamma di shinobi provenienti da tutta la serie, tutti utilizzabili come personaggi giocabili. L’invito è quello di collezionare i propri ninja preferiti e affrontare gli scontri dei sogni. In sostanza Naruto Mobile appare come un prodotto fortemente incentrato sulla raccolta di personaggi e tecniche, seguendo la struttura tipica dei gacha che da anni domina il panorama dei giochi per smartphone.

Il Project Rasengan e il grande rilancio del franchise

L’approdo globale del gioco non è un’iniziativa isolata. La pubblicazione rientra nel cosiddetto Project Rasengan, un piano che prevede il rilancio del franchise di Naruto su diversi fronti mediatici tra il 2027 e il 2029. Al centro dell’operazione c’è anche il nuovo manga Naruto Shadow Rising, che segna il ritorno di Kishimoto direttamente come autore dell’opera, un dettaglio che da solo basta a spiegare l’attenzione attorno all’intera iniziativa.

Nel programma trovano spazio anche altri progetti. Tra questi la serie animata Naruto x Ninku, un crossover con il titolo che aveva ispirato Kishimoto durante la creazione della sua opera più famosa, e il gioco di carte Naruto Card Game. Il quadro complessivo racconta di un rilancio davvero notevole, che coinvolge animazione, fumetto e intrattenimento videoludico nello stesso momento.

Le sorprese, a quanto pare, potrebbero non essere finite. Durante la recente presentazione del Project Rasengan è stata mostrata un’immagine con la roadmap parziale del progetto, nella quale compaiono almeno quattro slot ancora da svelare collocati tra il 2027 e il 2029. È quindi possibile che nei prossimi anni vengano annunciati altri manga, anime e videogiochi dedicati a Naruto.

Fonte: TecnoAndroid