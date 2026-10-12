Spider-Man: Homecoming, la battuta su Batman di Keaton tagliata

Nei fumetti Marvel e DC sono riuscite a trovare un’intesa più di una volta, tanto da pubblicare diversi albi crossover che hanno fatto la gioia dei lettori. Al cinema invece l’incontro tra i due universi è rimasto finora una fantasia dei fan. C’è stato però un momento in cui Michael Keaton e Tom Holland sono andati davvero vicini a renderla concreta, proprio durante le riprese di Spider Man: Homecoming, il film diretto da Jon Watts e uscito nelle sale il 28 luglio 2017.

Per capire quanto sia curiosa questa storia bisogna fare un salto indietro di mezzo secolo, quando le due case editrici decisero di mettere da parte la rivalità per una sfida che sulla carta sembrava impossibile. Da lì nacque una tradizione che non si è mai davvero interrotta, anche se sul grande schermo le cose sono andate in modo molto diverso.

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Dal combattimento del secolo ai crossover di oggi

Nel marzo del 1976 Marvel e DC raggiunsero un accordo senza precedenti. I due eroi più popolari delle rispettive scuderie, Superman e Spider Man, si sarebbero affrontati in quello che venne presentato come “il combattimento del secolo”. Nessuno si preoccupò di spiegare perché i due personaggi vivessero nello stesso universo o per quale motivo Lex Luthor e il Dottor Octopus avessero deciso di allearsi. Ai lettori, a quanto pare, importava poco. L’albo ebbe un successo tale da aprire la strada a nuovi incontri nel 1981, nel 1982, nel 1996, nel 1997, nel 2003, nel 2025 e anche quest’anno, nel 2026.

Al cinema lo scenario cambia completamente e un vero crossover tra i due colossi non si è mai visto. Eppure Michael Keaton sembra avere una certa simpatia per l’idea. Nel vecchio Universo Esteso DC c’era stato un chiaro tentativo di riportarlo in primo piano facendogli indossare di nuovo il mantello di Batman, il ruolo che aveva interpretato nei film di Tim Burton. La chiusura anticipata di quel franchise ha però spazzato via anche questo universo alternativo prima del tempo.

La battuta di Batman tagliata da Homecoming

Il paradosso è che l’attore ha rispolverato il Cavaliere Oscuro in un film che più lontano dall’universo DC non potrebbe essere. In Spider Man: Homecoming Keaton vestiva i panni dell’Avvoltoio, l’antagonista del giovane Peter Parker. A raccontare l’aneddoto è stato lo stesso Tom Holland, che ha svelato l’esistenza di una scena eliminata per ragioni abbastanza evidenti.

“C’è un momento in cui tiro fuori l’Avvoltoio dalle fiamme, quando sta quasi per morire, e lo salvo” ha spiegato Holland. “Lo appoggio a terra e lui mi chiede: perché mi hai salvato? E io rispondo: perché sono Spider Man. E a quel punto lui dice: ma io sono Batman!”. Una battuta che avrebbe riportato in vita per un istante il personaggio più celebre della carriera di Michael Keaton, e che invece non è comparsa nemmeno tra i contenuti extra del DVD. Una scelta che ai fan è sembrata quasi un piccolo sgarbo da parte di Marvel.

Il destino dell’Avvoltoio dopo Spider Man

In passato si era parlato a lungo di un possibile ritorno dell’Avvoltoio nei seguiti dedicati all’Uomo Ragno. Le voci però non hanno avuto un vero seguito e finora l’unico film in cui il personaggio è ricomparso è stato Morbius, uscito quattro anni fa. La sua apparizione era affidata a una scena dopo i titoli di coda che in pochi sono riusciti a decifrare fino in fondo, e difficilmente qualcuno in Marvel o in Sony avrà voglia di riprendere quel filo.

Fonte: TecnoAndroid