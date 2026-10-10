Chang’e 6, il ferro gamma nei campioni lunari è un enigma

La missione cinese Chang’e 6 è tornata dal lato nascosto della Luna con un carico che nessuno si aspettava. Nei campioni raccolti è infatti comparso il ferro gamma, una particolare forma del ferro mai individuata prima nei materiali lunari. È la prima volta in assoluto che succede, e già questo basterebbe a farne una notizia interessante per chiunque studi il nostro satellite. C’è però un dettaglio che complica parecchio le cose e trasforma un semplice ritrovamento in un piccolo rompicapo scientifico.

Tutto ruota intorno alle condizioni in cui questa forma del metallo riesce a esistere. Di norma il ferro gamma resta stabile soltanto entro un intervallo di temperature altissime, compreso tra 912 e 1.394 gradi Celsius. Al di fuori di quella finestra non dovrebbe conservarsi così com’è. Eppure eccolo lì, dentro i frammenti riportati a casa dalla sonda.

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Chang’e: cosa significa parlare di una fase del ferro

Per chi non mastica metallurgia tutti i giorni il concetto può sembrare un po’ astratto, ma in realtà è più semplice di quanto appaia. Il ferro non si presenta sempre nello stesso modo. A seconda della temperatura i suoi atomi possono organizzarsi secondo schemi diversi, un po’ come mattoncini che restano identici ma vengono impilati in maniera differente. Ognuna di queste disposizioni prende il nome di fase del ferro e ciascuna ha le sue condizioni ideali per mantenersi. Il ferro gamma è una di queste configurazioni ed è legata a un calore intenso, decisamente lontano da quello che si incontra in situazioni ordinarie.

Proprio per questo la sua presenza nei campioni lunari ha attirato così tanta attenzione. Trovare questa struttura in un materiale che oggi non si trova più a quelle temperature significa che nella storia di quei frammenti qualcosa deve aver lasciato un’impronta davvero particolare. Cosa sia accaduto con precisione non è ancora chiaro, ed è questo il motivo per cui la scoperta viene descritta come sconcertante. Non si tratta di un dato che conferma ciò che già si sapeva ma di un elemento che obbliga a porsi nuove domande sull’origine di quei materiali.

Un enigma arrivato dal lato nascosto della Luna

La provenienza dei frammenti aggiunge un ulteriore livello di fascino. Chang’e 6 ha operato sul lato nascosto della Luna, cioè sulla faccia del satellite che dalla Terra non si vede mai. Ogni granello raccolto in quella zona rappresenta quindi un’occasione preziosa per conoscere meglio una porzione del nostro vicino celeste che non si può osservare direttamente dal nostro pianeta.

Il fatto che proprio questi campioni custodiscano una forma del metallo così insolita rende il quadro ancora più intrigante. La missione cinese non ha portato indietro soltanto polvere e roccia da analizzare con calma, ma anche un indizio che non trova una spiegazione immediata. Il ferro gamma, abituato a resistere solo in condizioni estreme, si è conservato all’interno di materiali che hanno viaggiato fino alla Terra, e questa combinazione di fattori è ciò che lo rende tanto difficile da inquadrare.

Per gli scienziati che stanno lavorando su questi reperti il punto di partenza è dunque un’anomalia netta e ben definita. Fino a oggi nessun campione proveniente dalla Luna aveva mai mostrato questa fase del ferro, che in condizioni normali risulta stabile soltanto tra 912 e 1.394 gradi Celsius.

Fonte: TecnoAndroid