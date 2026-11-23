Con l’aggiornamento FSD V15, Tesla porta sugli schermi delle proprie auto una grafica tridimensionale che ricorda da vicino lo stato fittizio di Leonida, l’ambientazione di Grand Theft Auto. La funzione si chiama Reality View ed è la novità più evidente del pacchetto appena distribuito agli utenti iscritti al programma di accesso anticipato. Una telecamera virtuale può ruotare attorno alla vettura mentre il sistema ricostruisce in diretta la strada che scorre sotto le ruote, e nella scena compare perfino una piccola freccia sospesa che indica in anticipo quale uscita di una rotatoria verrà imboccata.

Il salto rispetto alla vecchia grafica di parcheggio è netto. Prima lo schermo si limitava a disegnare i contorni degli ostacoli vicini, adesso invece ricrea in tempo reale tutto l’ambiente circostante e mostra dove il software intende svoltare o fermarsi. Chi sta al volante può scegliere se visualizzare la scena a tutto schermo, affiancarla alla mappa oppure lasciare la precedenza alla navigazione. Nello stesso aggiornamento debutta anche una modalità pensata per rendere l’abitacolo più silenzioso, che arriva ad attenuare il ticchettio delle frecce dopo i primi scatti.

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Sicurezza dichiarata ma senza un termine di paragone

Sul piano tecnico la casa americana sostiene che Full Self Driving V15 sia 25 volte più sicura negli interventi critici. Il modello che interpreta le immagini delle telecamere è stato addestrato su milioni di filmati presi da internet ed è condiviso con i progetti Robotaxi e Optimus. Manca però un dato tutt’altro che secondario. Tesla non ha comunicato il valore di partenza, quindi non si sa quante miglia percorresse la versione precedente tra un intervento critico e l’altro né in quali condizioni di guida.

Quanto questi progressi si percepiscano davvero alla guida è un aspetto tutto da misurare. Secondo il costruttore la nuova versione riconosce meglio buche, piccoli animali, segnaletica e detriti sull’asfalto, catene comprese, già finite sotto la lente delle autorità federali per gli incidenti causati. Il sistema dovrebbe inoltre evitare le pozze d’acqua profonde e dosare con più precisione la velocità vicino alle scuole e quando il meteo peggiora.

Navigazione, autovelox e il primo test su strada

Cambia anche il modo in cui vengono gestiti i percorsi. La navigazione ora impara dai tragitti realmente compiuti dalle altre Tesla, a partire dalle fasi iniziali e finali dello spostamento, con l’idea di estendere il meccanismo all’intero viaggio. Una volta giunti a destinazione la mappa propone diverse opzioni di sosta e FSD sfrutta la cronologia dei parcheggi dell’utente per orientare la scelta, riprendendo l’apprendimento condiviso della flotta già visto con la V12. Il software è poi in grado di rallentare in prossimità di un autovelox, ma se il conducente ignora per due volte l’intervento sullo stesso rilevatore l’auto memorizza la preferenza.

Fa il suo esordio anche la Bike Rack Mode, studiata per far funzionare FSD quando sul gancio di traino è montato un portabici. In questo caso, arrivati a destinazione, il sistema non esegue la retromarcia automatica e lascia la manovra a chi guida, disattivando Autopark, Summon e gli avvisi di retromarcia.

Le prime impressioni dal vivo sono arrivate da Sawyer Merritt, noto investitore di Tesla e Space X, dopo una prova di circa 25 minuti. Rispetto alla V14 la nuova release gli è parsa più prudente con i pedoni. In un parcheggio, ha raccontato, la vettura ha frenato per una persona che attraversava di corsa lungo la traiettoria prima ancora che lui riuscisse a vederla. Qualche limite è emerso invece nella scelta dello stallo. Merritt vedeva sullo schermo il posto selezionato da FSD, ma toccarne un altro non produceva alcun effetto. Per cambiare spazio ha dovuto passare alla guida manuale, indicare lo stallo desiderato e riattivare il sistema, che a quel punto ha completato la sosta da solo. Proprio questa manovra ha mostrato quanto la grafica in stile GTA aiuti a capire cosa accade attorno all’auto e quale mossa stia per compiere, anche se il tragitto si è limitato a uno spostamento fino a un negozio di elettronica.

Fonte: TecnoAndroid