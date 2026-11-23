Domenica complicata per chi doveva volare con Delta Air Lines da o verso Atlanta. Tutti i voli della compagnia in partenza e in arrivo nello scalo della Georgia stanno accumulando ritardi significativi a causa di un guasto al sistema che calcola il peso e il bilanciamento degli aerei. Si tratta di un passaggio che precede ogni decollo e che, se manca, blocca di fatto le operazioni a terra. Al momento il problema riguarda soltanto Delta, ma il luogo in cui si è verificato rende la situazione tutt’altro che marginale.

Lo scalo coinvolto è infatti Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, il più grande hub di Delta e uno degli aeroporti più trafficati del mondo. Quando un nodo di queste dimensioni rallenta, l’effetto non resta confinato dentro i suoi terminal. Gli aerei fermi sulla pista sono gli stessi che dovrebbero raggiungere altre città nelle ore successive, e gli equipaggi bloccati ad Atlanta sono quelli attesi altrove per i turni seguenti. Per questo motivo il disagio attuale, pur limitato a una sola compagnia, viene osservato con una certa attenzione.

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Delta Air Lines: il guasto al sistema di peso e bilanciamento

Il cuore del problema sta in un software poco conosciuto dal grande pubblico ma indispensabile per il traffico aereo. Il sistema di peso e bilanciamento elabora i dati relativi al carico di ciascun velivolo, cioè il modo in cui passeggeri, bagagli e merci sono distribuiti a bordo. Senza questi calcoli un aereo non può essere autorizzato a partire, ed è proprio qui che si è inceppato il meccanismo di Delta ad Atlanta.

Il risultato è stato immediato. I voli della compagnia nello scalo hanno iniziato a slittare uno dopo l’altro, con conseguenze dirette per i viaggiatori in partenza ma anche per quelli in arrivo. Una macchina organizzativa enorme come quella di un hub internazionale si regge su tempi molto stretti, e basta un singolo anello debole per rallentare l’intera catena. Finora non sono stati diffusi dettagli sui tempi necessari per risolvere il guasto.

Il rischio di un effetto domino e il precedente della FAA

La preoccupazione principale riguarda ciò che potrebbe accadere se la situazione dovesse protrarsi. Per adesso nessun’altra compagnia risulta coinvolta, ma i disagi a Hartsfield-Jackson potrebbero estendersi ad altri aeroporti e ad altri vettori nel caso in cui i ritardi continuassero ad accumularsi. Un hub così centrale funziona come uno snodo per migliaia di collegamenti, e un blocco prolungato rischia di propagarsi ben oltre i confini di Atlanta.

Il momento, poi, non è dei migliori. I problemi ai sistemi di Delta arrivano appena una settimana dopo un altro episodio che ha messo in crisi il trasporto aereo statunitense. In quell’occasione un guasto della FAA, l’ente federale che si occupa dell’aviazione civile negli Stati Uniti, aveva portato a un fermo dei voli su scala nazionale, il cosiddetto groundstop, con migliaia di voli cancellati in tutto il Paese.

Due interruzioni così ravvicinate, pur di natura diversa, mostrano quanto il traffico aereo dipenda dal corretto funzionamento dei sistemi informatici. Nel caso della FAA si era trattato di un blocco generalizzato, mentre questa volta il malfunzionamento interessa una singola compagnia in un singolo scalo. La differenza di portata è evidente, ma il peso di Atlanta nella rete di Delta rende anche questo episodio rilevante per migliaia di passeggeri, costretti per ora ad attendere in aeroporto che i voli tornino a partire con regolarità.

Fonte: TecnoAndroid