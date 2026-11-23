La nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina non si gioca soltanto sul terreno dei semiconduttori. Esiste un altro fronte, molto meno visibile ma altrettanto delicato, che riguarda le scimmie da laboratorio. Nella ricerca biomedica questi animali sono considerati fondamentali per condurre esperimenti e verificare ad esempio l’efficacia dei farmaci prima del passaggio ai test sull’uomo. Fino a qualche anno fa la Cina era tra i principali esportatori dei macachi cinomolghi che gli Stati Uniti acquistavano per i propri studi. Poi è arrivata la pandemia di COVID-19 e nel giro di poche settimane quell’equilibrio si è spezzato, ribaltando completamente lo scenario.

Fino alla fine dello scorso decennio Washington dipendeva da Pechino per rifornire buona parte dei suoi centri di ricerca, che utilizzano circa 60.000 primati non umani ogni anno. Per soddisfare questa domanda, solo nel 2019 ne furono acquistati 20.270. Tutto è cambiato a gennaio 2020, quando con lo scoppio dell’emergenza coronavirus la Cina vietò il commercio di animali selvatici citando rischi per la salute pubblica. L’impatto fu immediato perché nel 2020 le importazioni statunitensi di primati dalla Cina crollarono dell’81,6% mentre quelle provenienti dalla Cambogia salirono dell’82,8%, fino a toccare i 15.664 esemplari nell’anno fiscale 2020.

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Scimmie da laboratorio: Pechino adesso compra all’estero

La chiusura delle frontiere non voleva dire che la Cina avesse perso interesse per i macachi. Semplicemente serviva dirottarli verso i laboratori nazionali. Una scelta piuttosto logica, visto che il Paese sta vivendo un’espansione biomedica senza precedenti che ha finito per creare un collo di bottiglia interno, con un fabbisogno di animali da sperimentazione in continua crescita. Per colmare questo deficit Pechino ha iniziato a fare acquisti oltre confine. Le importazioni cinesi di scimmie sono passate da poco più di 2.400 esemplari nel 2023 a oltre 13.000 nel 2025, e il fornitore principale è proprio la Cambogia.

Il ruolo improvviso del Paese asiatico come granaio mondiale di primati porta con sé però una storia giudiziaria e ambientale piuttosto spinosa. A novembre 2022 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusò formalmente otto persone di far parte di una rete che avrebbe “riciclato” fino a 3.000 macachi catturati in natura almeno da dicembre 2017. Secondo i procuratori federali gli animali transitavano nelle strutture della società Vanny Bio Research per essere etichettati falsamente come nati in cattività prima dell’esportazione. Quelle accuse alla fine non hanno portato a nulla, ma i dubbi sulla tracciabilità degli esemplari non si sono mai dissolti. Diversi rapporti mettono infatti in discussione che gli allevamenti cambogiani avessero davvero la capacità biologica di far riprodurre i macachi al ritmo dichiarato nei certificati.

Washington cerca altri partner e riduce i test sugli animali

Dopo lo scandalo del 2022 le importazioni statunitensi dalla Cambogia si sono praticamente fermate e i fornitori hanno dovuto diversificare gli acquisti verso Paesi come Mauritius e il Vietnam. Nel frattempo la politica scientifica americana ha preso una direzione ben precisa, quella della riduzione della sperimentazione animale. Ad aprile 2025 l’Amministrazione Trump ha promosso diverse misure, tra cui l’eliminazione dell’obbligo di testare su animali alcuni farmaci come gli anticorpi monoclonali. E non è finita qui, perché i National Institutes of Health hanno annunciato un taglio all’impiego di animali anche nelle ricerche che finanziano.

Nei laboratori il timore è che la geopolitica finisca per soffocare filoni di ricerca di base che ancora non dispongono di alternative valide. Paul Nuyujukian, neurologo della Stanford University il cui team utilizza i macachi per sviluppare interfacce tra cervello e macchina pensate per pazienti colpiti da ictus o epilessia, sostiene che sia necessario stabilizzare e rafforzare il percorso accademico, compreso l’accesso ai primati non umani per la ricerca.

Ed è proprio questo scontro di interessi a preoccupare maggiormente gli esperti. Se Washington e Pechino iniziassero a considerare le scimmie da laboratorio come una risorsa strategica limitata, potrebbe scatenarsi una vera guerra commerciale dei primati, capace di alimentare il traffico illegale di questi animali pur di portare avanti la ricerca ai massimi livelli.

Fonte: TecnoAndroid