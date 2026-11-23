Chi ha passato ore a girare per i corridoi del castello ora ha un motivo in più per tornare su Hogwarts Legacy. Un progetto nato dalla community apre infatti le porte di Godric’s Hollow, uno dei luoghi più riconoscibili dell’universo di Harry Potter. La mod porta proprio questo nome, è stata realizzata da SilverxStardust per la versione PC del gioco ed è disponibile su CurseForge. Il risultato è un villaggio intero da esplorare che si aggiunge agli ambienti già presenti nell’avventura originale.

Non si tratta di una semplice cartolina. La ricostruzione comprende la casa dei Potter, il cimitero e la piazza del paese, tutti immersi in un’atmosfera natalizia fatta di neve e decorazioni che accompagnano ogni passo della visita. Una scelta tutt’altro che casuale, visto che richiama in modo diretto il villaggio visitato da Harry nei Doni della Morte, uno dei momenti più intensi dell’intera saga.

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Otto edifici da visitare e una candela come guida

La passeggiata non si ferma alle strade innevate. Il lavoro di SilverxStardust include ben otto edifici esplorabili, quindi la visita prevede diversi interni oltre agli spazi all’aperto. Per capire dove sia possibile entrare l’autore ha pensato a una soluzione semplice e discreta. Accanto a ogni porta accessibile compare una piccola candela, un segnale visivo che aiuta a orientarsi senza dover provare uno per uno tutti gli ingressi del paese.

C’è però un’eccezione che salta subito all’occhio. L’abitazione della famiglia Potter si può visitare ma davanti alla sua soglia la candela non c’è. Il motivo è legato alla continuità della ricostruzione, che in questo modo resta fedele all’immagine della casa senza elementi di troppo. Il giocatore conserva comunque la possibilità di varcare quella porta ed entrare nella dimora legata all’infanzia del protagonista della saga.

Nei punti più caratteristici del villaggio si trovano anche alcune informazioni da leggere, pensate per accompagnare la scoperta di Godric’s Hollow tappa dopo tappa. L’esperienza proposta dalla mod ruota soprattutto attorno all’esplorazione e alla conoscenza dei vari luoghi d’interesse, con un ritmo tranquillo che invita a curiosare tra vie e scorci. Il progetto peraltro non sembra destinato a fermarsi qui, perché SilverxStardust ha già fatto sapere di voler proseguire il lavoro con ulteriori aggiornamenti.

Un Patronus fuori dal tempo e gli altri lavori dell’autore

Durante il giro per le vie del paese può capitare di imbattersi in un Patronus a forma di cervo, un altro omaggio evidente ai Potter. Il richiamo ha qualcosa di curioso perché mette in contatto epoche lontane tra loro. Le vicende di Hogwarts Legacy si svolgono infatti circa un secolo prima della storia principale di Harry, che nel periodo raccontato dal titolo non è nemmeno nato.

Il villaggio natalizio non è l’unica incursione del modder nei luoghi del mondo magico. Nel suo repertorio figurano anche Diagon Alley London Knockturn Alley e Azkaban Prison Dungeon, due progetti dedicati rispettivamente a Diagon Alley e Notturn Alley e alla celebre prigione di Azkaban. Queste creazioni affiancano la nuova ricostruzione di Godric’s Hollow all’interno della sua raccolta di mod per il gioco.

Fonte: TecnoAndroid