Anche un suricato da solo sa ritrovare la strada di casa. Alcuni di questi piccoli mammiferi, dotati di localizzatori GPS, sono riusciti a rientrare partendo da una distanza superiore al chilometro, senza la compagnia di nessun altro esemplare. È un risultato che dice molto sulle capacità di orientamento di animali spesso osservati solo per la loro aria curiosa e quella postura eretta che li ha resi famosi.

Il punto centrale della notizia sta proprio in quel dettaglio. I suricati non avevano un compagno da seguire né un gruppo a cui accodarsi lungo il tragitto. Hanno affrontato il percorso in autonomia e lo hanno portato a termine, arrivando a destinazione con le proprie forze. Il merito di questa capacità di navigazione va quindi attribuito al singolo animale e non a un comportamento collettivo.

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Il viaggio di ritorno ricostruito con il tracciamento GPS

A rendere possibile l’osservazione sono stati i dispositivi di tracciamento applicati agli animali. Grazie al segnale satellitare il percorso dei suricati è stato seguito con precisione, metro dopo metro, fino al rientro. Senza questi strumenti sarebbe stato molto più complicato capire se un esemplare fosse tornato davvero da solo o se avesse incrociato altri membri della sua specie durante il cammino.

Il GPS ha permesso di fissare con chiarezza la distanza coperta, oltre un chilometro. Per un animale di dimensioni così contenute non si tratta di una passeggiata qualsiasi. Ogni metro percorso rappresenta una scelta di direzione, e il fatto che quelle scelte abbiano portato i suricati esattamente dove dovevano arrivare è ciò che rende il dato interessante. Il ritorno a casa non è stato frutto del caso, almeno a giudicare dal risultato finale registrato dai tracciati.

C’è poi un aspetto quasi tecnico che vale la pena sottolineare. Seguire un animale libero di muoversi richiede strumenti affidabili e leggeri, capaci di registrare la posizione senza ostacolare i movimenti di chi li indossa. Nel caso dei suricati i localizzatori hanno svolto il loro compito, restituendo un quadro chiaro di quanto accaduto durante il rientro.

Perché il fatto di essere soli fa la differenza

La parte più significativa resta però quella legata all’autonomia. Un conto è trovare la strada seguendo qualcun altro, tutt’altra faccenda è riuscirci contando unicamente sulle proprie risorse. I suricati monitorati hanno dimostrato di saper fare entrambe le cose, o quantomeno la seconda, che è anche la più impegnativa. Nessun aiuto esterno, nessuna guida, eppure il percorso è stato completato.

Questo sposta l’attenzione sul singolo individuo. L’abilità di orientarsi non dipende soltanto dalla presenza del gruppo ma appartiene anche al singolo suricato, che si è rivelato in grado di gestire da solo un tragitto lungo e di concluderlo correttamente. È proprio questo l’elemento che i dati raccolti con il GPS hanno messo in luce, distinguendo con nettezza il comportamento individuale da quello condiviso.

Fonte: TecnoAndroid