La sfida dei costruttori cinesi al mercato europeo passa sempre più spesso dai SUV di grandi dimensioni e la Geely Monjaro sceglie proprio questa strada. Dopo la presentazione al Salone di Parigi, il nuovo modello si prepara a raggiungere le concessionarie italiane all’inizio del 2027 con una formula che mette insieme spazio a bordo, tecnologia raffinata e un listino pensato per creare qualche grattacapo a concorrenti già ben piazzate. Lunga 4,80 metri, la vettura viene proposta esclusivamente con motorizzazioni ibride plug in, con potenze che arrivano fino a 334 CV e un’autonomia complessiva dichiarata che può toccare i 922 chilometri. Il dato che più di tutti cattura l’attenzione però è il prezzo d’attacco, fissato a 41.900 euro per la versione d’ingresso, una cifra decisamente competitiva se rapportata a dimensioni, prestazioni ed equipaggiamento.

Due versioni ibride con potenze fino a 334 CV

La gamma destinata all’Italia si articola su due allestimenti, Max e Ultra. Entrambi montano un quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri abbinato a un sistema elettrico e a una trasmissione automatica 3DHT. La Monjaro Max eroga 273 CV complessivi e si affida alla trazione anteriore. Il motore elettrico sviluppa 120 kW mentre la batteria al litio ferro fosfato ha una capacità di 18,4 kWh, sufficiente per garantire un’autonomia elettrica dichiarata di 82 chilometri nel ciclo WLTP. Grazie anche al contributo del serbatoio di benzina la percorrenza totale sale fino a 922 chilometri.

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Sulla Monjaro Ultra le cose cambiano parecchio. Qui compare un secondo motore elettrico montato sull’asse posteriore, che regala al SUV la trazione integrale elettrificata. La potenza cresce così a 334 CV con una coppia massima di sistema di 667 Nm, mentre la batteria arriva a 29,8 kWh e consente di percorrere fino a 116 chilometri a emissioni zero. Interessante anche il capitolo ricarica rapida, perché la Max accetta fino a 38 kW in corrente continua e la Ultra si spinge fino a 78 kW, passando dal 30 all’80% in circa 15 minuti.

Abitacolo spazioso e plancia dominata dalla tecnologia

Con un passo di 2,85 metri la Geely Monjaro punta a offrire spazio abbondante per cinque persone e per i loro bagagli. Il vano di carico parte da 633 litri e arriva fino a 2.183 litri abbattendo i sedili. Nell’abitacolo trovano posto anche numerosi vani portaoggetti, mentre la plancia è tutta giocata sul digitale con uno schermo centrale da 15,4 pollici, una strumentazione da 12,3 pollici e un head up display da 25,6 pollici.

La dotazione di serie è ricca già sulla Max, che comprende tetto panoramico elettrico, portellone motorizzato, sedili anteriori riscaldabili con regolazioni elettriche e un impianto audio Flyme da 16 altoparlanti e 1.000 watt. La Ultra aggiunge cerchi da 20 pollici al posto dei 19 della sorella e sospensioni a smorzamento controllato elettronicamente, studiate per adattarsi alle diverse condizioni di marcia. Su entrambe le versioni non mancano assistenza alla guida, cruise control adattivo, frenata automatica e telecamere con visuale a 540 gradi.

Prezzi italiani e principali rivali

Il listino parte da 41.900 euro per la Max a trazione anteriore e arriva a 44.900 euro per la Ultra a trazione integrale. Una differenza di 3.000 euro che si traduce in più potenza, una batteria più capiente, maggiore autonomia in elettrico e sospensioni più evolute.

Sul mercato italiano il nuovo SUV Geely se la vedrà con modelli come Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, BYD Seal U, Omoda 9 e Lynk & Co 08. Rispetto a molte di queste avversarie la carta principale da giocare è il rapporto tra dimensioni, contenuti e costo. Su strada andranno poi valutati la qualità complessiva della guida e i consumi reali quando la batteria è scarica. Il debutto nelle concessionarie italiane è previsto per l’inizio del 2027.

Fonte: TecnoAndroid