La sonda Voyager 1 ha raggiunto un traguardo che fino a poco tempo fa esisteva soltanto nei calcoli degli appassionati di astronomia, perché adesso si trova a un giorno luce dalla Terra. In parole semplici, un segnale partito dal nostro pianeta e lanciato alla velocità più alta che la fisica consenta impiega un’intera giornata prima di raggiungerla. Una distanza che fa girare la testa solo a provare a immaginarla.

Lanciata nel 1977, Voyager 1 ha percorso più strada di qualsiasi altro oggetto costruito dall’uomo. Nessun veicolo spaziale e nessun altro manufatto umano si è mai spinto così lontano. Il primato in sé non è una novità, ma questa nuova soglia gli regala un valore simbolico diverso e soprattutto molto più facile da afferrare anche per chi non mastica concetti di astrofisica.

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Cosa significa davvero un giorno luce

Nello spazio le distanze diventano così enormi che i chilometri smettono quasi di avere senso. Per questo gli astronomi preferiscono misurarle in base al tempo che la luce impiega a coprirle. L’unità più conosciuta è l’anno luce, usata per stelle e galassie. Il giorno luce segue la stessa logica ma su una scala ridotta e indica lo spazio che la luce attraversa in ventiquattro ore. Convertito nelle unità di tutti i giorni corrisponde a circa 26 miliardi di chilometri, una cifra talmente grande da risultare quasi astratta.

Ragionare in termini di tempo rende invece l’idea in modo immediato. Una chiamata verso l’altra parte del mondo arriva in una frazione di secondo, mentre per raggiungere Voyager 1 ci vuole un giorno pieno. E il discorso vale anche al contrario, visto che qualsiasi informazione inviata dalla sonda verso casa deve affrontare lo stesso lunghissimo tragitto prima di arrivare a destinazione.

Questo ha conseguenze molto concrete sulle comunicazioni. Un comando spedito dalla Terra arriva a bordo dopo ventiquattro ore e l’eventuale risposta ne richiede altrettante per tornare indietro. Per un semplice scambio di messaggi servono quindi due giorni. Nessuna conversazione in tempo reale, insomma, ma un dialogo lento e paziente con un oggetto che continua ad allontanarsi.

Quasi mezzo secolo di viaggio

Dal 1977 a oggi sono trascorsi 49 anni. Un periodo lunghissimo durante il quale la sonda Voyager 1 non ha mai smesso di viaggiare, mettendo sempre più spazio tra sé e il pianeta da cui è partita. Il risultato di questa corsa silenziosa è proprio il traguardo appena raggiunto, che trasforma una distanza difficile da concepire in qualcosa di misurabile con l’orologio.

Il valore di questa pietra miliare storica sta anche nella sua semplicità. Dire che una sonda si trova a decine di miliardi di chilometri lascia spesso indifferenti, perché numeri del genere sfuggono all’esperienza quotidiana. Dire invece che la luce stessa ha bisogno di un giorno intero per raggiungerla cambia completamente la percezione e restituisce la misura reale dell’impresa.

Oggi Voyager 1 si trova quindi a un giorno luce dalla Terra ed è l’oggetto costruito dall’uomo che ha viaggiato più lontano in assoluto, un primato che detiene da quando è partita nel 1977.

Fonte: TecnoAndroid