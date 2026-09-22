Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige, lo spazzolino che guida la pulizia con l’AI

Capire se i denti sono stati davvero puliti in modo uniforme non è semplice durante il normale spazzolamento. Philips prova a eliminare questa incertezza portando la guida intelligente in tempo reale direttamente sullo spazzolino, con il nuovo Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige.

Il dispositivo combina intelligenza artificiale, machine learning e una serie di sensori per mostrare durante la pulizia quali aree sono già state trattate, quanta pressione viene esercitata e se i movimenti risultano eccessivamente energici. L’obiettivo è rendere immediatamente visibile la qualità dello spazzolamento, senza affidarsi soltanto alla percezione dell’utente. Secondo Philips, il 37% delle persone dichiara di non sapere se si sta lavando i denti in modo realmente efficace. La nuova generazione di Sonicare nasce proprio per fornire indicazioni concrete durante la routine quotidiana.

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La bocca diventa una mappa da seguire

Una delle novità principali è la Mouth Map Sonicare a 12 segmenti, integrata direttamente nel dispositivo. Il sistema Smart Coverage Feedback registra le zone interessate dallo spazzolamento e visualizza quelle già trattate e quelle che richiedono ancora attenzione.

La mappa permette quindi di seguire l’avanzamento della pulizia e di evitare che alcune aree vengano trascurate. A questa funzione si aggiunge un anello luminoso intelligente, che fornisce indicazioni immediate durante l’utilizzo. Il risultato è una sorta di guida visiva che accompagna l’intera sessione, rendendo più semplice capire quando la pulizia è stata distribuita in modo completo.

I sensori regolano anche la pressione

La guida non riguarda soltanto la copertura. I sensori Philips SenseIQ rilevano automaticamente la pressione esercitata sui denti e permettono al dispositivo di adattare l’intensità dello spazzolamento.

Il sistema segnala inoltre eventuali movimenti di sfregamento eccessivi, contribuendo a rendere l’azione più controllata. L’esperienza può essere ulteriormente personalizzata scegliendo tra 8 modalità di pulizia e 3 livelli di intensità, oltre alle diverse impostazioni disponibili per il feedback immediato. In questo modo la tecnologia non si limita a registrare ciò che accade durante lo spazzolamento, ma interviene per adattare il funzionamento del dispositivo alla modalità con cui viene utilizzato.

La tecnologia Sonicare lavora sulla rimozione della placca

Alla parte intelligente si affianca la tecnologia di pulizia Sonicare. Il sistema Fluid Action genera impulsi di fluido tra i denti e lungo il bordo gengivale, supportando l’azione delle setole anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Il nuovo motore Sonicare, introdotto nelle serie 5000-7000, è progettato per offrire una pulizia efficace mantenendo un’azione delicata e un funzionamento più silenzioso. Philips dichiara una rimozione della placca fino a 20 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale e gengive fino a 15 volte più sane, sulla base dei riferimenti indicati dall’azienda.

Un modello premium anche nel design

Il Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige non punta soltanto sulla tecnologia. Philips ha scelto un’estetica minimale e raffinata, con tre colorazioni disponibili: Blu Tempesta, Nero Quarzo e Bianco Argento. La dotazione comprende una custodia da viaggio ricaricabile premium e un bicchiere di ricarica, mantenendo un’impostazione orientata a un’esperienza di utilizzo di fascia alta.

Anche il progetto del prodotto tiene conto della sostenibilità. La batteria è stata progettata per facilitarne la sostituzione e la riparabilità, mentre la confezione utilizza materiali a base carta e le testine sono realizzate con il 70% di plastica di origine biologica.

Il 9900 Prestige rappresenta il modello più avanzato della nuova gamma DiamondClean, che comprende anche DiamondClean 8000, 8500 e 9000. Il nuovo spazzolino è disponibile presso retailer selezionati e attraverso il sito Philips.

Fonte: TecnoAndroid