Hyundai semplifica il test drive: arriva myHyundaiTestDrive

Prenotare una prova su strada può diventare un passaggio importante per chi sta valutando una nuova auto, soprattutto quando è possibile conoscere subito modello, concessionario e disponibilità. Hyundai interviene proprio su questo momento del percorso d’acquisto con myHyundaiTestDrive, una nuova landing page che raccoglie in un unico ambiente digitale tutte le fasi della prenotazione.

Il nuovo strumento permette di scegliere la vettura da provare, individuare lo showroom e verificare gli slot temporali disponibili senza dover attendere un primo contatto con il concessionario. Il percorso è collegato alla Rete Hyundai attraverso la piattaforma H-WAY, utilizzata per gestire la richiesta e le disponibilità operative. Per le vetture elettriche c’è inoltre una possibilità aggiuntiva: oltre alla tradizionale prova di un’ora, sono previste formule della durata di uno o due giorni, pensate per consentire una valutazione più completa dell’auto anche nell’utilizzo quotidiano.

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Come funziona la prenotazione della prova

Il percorso parte dalla pagina myHyundaiTestDrive, dove è possibile selezionare il modello Hyundai tra le vetture dimostrative disponibili presso la Rete ufficiale. Le auto sono organizzate anche in base alla motorizzazione, permettendo di restringere la scelta alla configurazione di interesse. Il concessionario può essere individuato inserendo CAP o città, digitando direttamente il nome del dealer oppure utilizzando la geolocalizzazione per trovare lo showroom più vicino. Se nella stessa sede sono disponibili più vetture dimostrative dello stesso modello, il sistema consente inoltre di scegliere quale auto provare.

A quel punto vengono mostrate le disponibilità effettive e gli slot prenotabili. La scelta dell’appuntamento può essere effettuata a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta, tenendo conto delle disponibilità presenti presso il punto vendita. Il cliente completa quindi l’inserimento dei dati personali e dei consensi necessari. Al termine viene visualizzato un riepilogo dell’appuntamento, insieme ad alcuni suggerimenti per prepararsi alla prova e a un link che permette di salvare l’appuntamento nel calendario. Contemporaneamente, la richiesta viene trasmessa al concessionario, che può prenderla in carico e procedere con la conferma.

Un test più lungo per le auto elettriche

La durata della prova varia in base alla motorizzazione. Per tutti i modelli Hyundai è disponibile un test drive di un’ora, prenotabile dal lunedì al venerdì. Per le vetture elettriche il percorso offre anche formule estese. È possibile richiedere una prova di uno o due giorni, rispettivamente dal lunedì al giovedì e dal lunedì al mercoledì.

In questo modo è possibile permettere di conoscere l’auto al di là della tradizionale prova su strada. Un periodo più lungo alla guida consente infatti di sperimentare il veicolo in situazioni di utilizzo quotidiano, compresa la valutazione dell’autonomia. La formula estesa permette così di osservare più da vicino aspetti come comfort, tecnologie ed efficienza, oltre alle caratteristiche legate alla guida di una vettura elettrica.

H-WAY collega il cliente alla Rete Hyundai

Alla base del nuovo sistema c’è l’integrazione con H-WAY, la piattaforma utilizzata dalla Rete Hyundai per gestire le richieste e le attività collegate alla prova.

Il collegamento permette di tenere conto della situazione reale dei concessionari, inclusi gli slot già occupati, la presenza dei Consulenti alle Vendite e l’effettiva disponibilità delle vetture. Un’auto dimostrativa può infatti non essere prenotabile, ad esempio, perché impegnata in attività di manutenzione o in altre operazioni. Il cliente può quindi orientarsi direttamente tra le alternative disponibili senza dover attendere una prima risposta per conoscere quando e dove effettuare la prova. Parallelamente, il concessionario riceve una richiesta già strutturata attraverso il proprio sistema di gestione.

Il sistema continua a supportare il cliente anche dopo la prenotazione. Una volta ricevuta la conferma, è possibile richiedere autonomamente la modifica o la cancellazione dell’appuntamento attraverso le funzioni presenti nella comunicazione ricevuta. In caso di modifica, il percorso riporta alla pagina delle disponibilità per scegliere un nuovo slot. Le comunicazioni tra cliente e concessionario vengono quindi gestite automaticamente, mantenendo collegati i diversi passaggi della richiesta.

Con myHyundaiTestDrive, la prenotazione della prova su strada viene così spostata verso un modello maggiormente digitale e autonomo, nel quale la scelta del veicolo, della sede e dell’orario avviene direttamente online, mentre la Rete Hyundai rimane coinvolta nella gestione e nella conferma dell’appuntamento.

Fonte: TecnoAndroid