TCL 75V6C, 75 pollici 4K con Google TV a 499€ su Amazon

Portare un televisore da 75 pollici in salotto senza svuotare il conto corrente è diventato possibile, e TCL 75V6C è la dimostrazione più concreta del momento: pannello 4K UHD, gestione HDR in tre formati diversi e sistema operativo Google TV già a bordo, il tutto a 499,9 euro su Amazon invece dei 749,9 euro di listino. Uno sconto del 33%, che equivale a 250 euro risparmiati e a quello che al momento sembra essere il prezzo più basso mai toccato da questo modello. La diagonale, va detto, è il primo argomento di vendita. Settantacinque pollici cambiano radicalmente il modo di guardare un film o una partita, e fino a poco tempo fa una misura simile richiedeva investimenti ben diversi. Qui invece il rapporto tra dimensioni e cifra richiesta è quello che rende l’offerta interessante anche per chi non insegue necessariamente il top di gamma.

Cosa c’è dietro lo schermo di TCL 75V6C

Il pannello è di tipo HVA, sigla che sta per Hyper Vertical Alignment ed è sostanzialmente un’evoluzione della tecnologia VA. Tradotto in pratica: angolo di visione dichiarato fino a 178 gradi, contrasto piuttosto marcato e superficie trattata per limitare i riflessi. Chi guarda la TV da posizioni laterali, insomma, non dovrebbe accorgersi di grosse perdite di qualità.

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A elaborare le immagini ci pensa il processore proprietario AiPQ, sviluppato internamente da TCL, che analizza i fotogrammi uno per uno e li ottimizza attraverso algoritmi basati su intelligenza artificiale. Un lavoro invisibile all’occhio ma che si nota nella resa complessiva, soprattutto con contenuti non nativi in alta risoluzione. Sul fronte della gamma dinamica il televisore copre tre standard: HDR10, HLG e HDR10+. Significa colori più saturi, neri più profondi e dettagli leggibili anche nelle scene molto buie o molto contrastate. La retroilluminazione è Direct LED, quindi distribuita dietro l’intero pannello e non solo lungo i bordi come accade nelle soluzioni più economiche, con benefici sia sull’uniformità della luce sia sui consumi.

C’è poi il sistema MEMC, acronimo di Motion Estimation Motion Compensation, pensato per ridurre sfocature e scatti nelle sequenze rapide. Utile per lo sport, utile anche per chi gioca ogni tanto alla console, considerando che tra i tre ingressi HDMI disponibili ce n’è uno in versione 2.1.

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Google TV, audio Dolby e i limiti da conoscere

La parte software è affidata a Google TV, che trasforma il televisore in un centro di intrattenimento vero e proprio. Tutte le principali app di streaming sono raggiungibili in pochi secondi, i suggerimenti vengono aggregati in un’unica schermata e il controllo vocale passa da Google Assistant, con compatibilità estesa anche ad Amazon Alexa per chi ha già altri dispositivi in casa.

L’audio si appoggia al supporto Dolby Audio, apprezzato da chi ha già provato il prodotto perché offre una resa superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo. Attenzione però alla potenza dichiarata, ferma a 30W: in una stanza molto ampia potrebbe non bastare, e in quel caso una soundbar diventa quasi obbligatoria.

L’offerta Amazon e il risparmio reale

Il conto è semplice: 499,9 euro invece di 749,9 euro, con un taglio del 33% sul prezzo di listino. Per una diagonale da 75 pollici con dotazione software completa e un pannello che non fa compromessi vistosi, la cifra si colloca decisamente sotto la media di categoria.