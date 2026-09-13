Tailwind CSS passa a Shopify: l’open source resta con licenza MIT

Un pezzo importante dell’ecosistema web cambia proprietario: Tailwind CSS passa sotto l’ala di Shopify, che ha rilevato Tailwind Labs dopo nove anni di vita indipendente del progetto. L’annuncio porta la firma di Adam Wathan, fondatore del framework, e la data del 9 settembre 2026. La lettura che ne dà lo stesso Wathan è pragmatica, quasi affettuosa: trovare una casa stabile e un sostegno che duri nel tempo per uno strumento diventato ormai infrastruttura per mezzo mondo dello sviluppo frontend.

I numeri aiutano a capire la portata della cosa. Parliamo di oltre 110 milioni di installazioni alla settimana e di un framework adottato da realtà come Shopify stessa, ChatGPT, Reddit, Cloudflare e X. Non un giocattolo per hobbisti, insomma, ma un pezzo di codice che regge interfacce usate ogni giorno da centinaia di milioni di persone. E qui arriva la domanda che si sono fatti tutti gli sviluppatori appena letta la notizia: il progetto open source resta aperto? Sì. Il codice continuerà a essere distribuito con licenza MIT e il team manterrà la responsabilità dello sviluppo.

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Perché Shopify aveva senso come approdo per Tailwind CSS

C’è un filo che Wathan ha sempre tirato, fin dai primi anni del progetto: far crescere Tailwind dentro un prodotto vero, misurandosi con problemi di interfaccia complicati, invece di limitarsi a vendere template e strumenti costruiti attorno al framework. Shopify offre esattamente quel terreno di gioco, con milioni di negozi attivi, pannelli per la gestione delle attività commerciali e sistemi rivolti a chi compra. Il legame tra le due parti, poi, non nasce oggi. La piattaforma canadese è tra le aziende che hanno adottato Tailwind CSS su larga scala e ne ha favorito la diffusione anche attraverso i prodotti destinati ai propri clienti. Secondo Wathan il framework è un tassello rilevante dello stack tecnico di Shopify, il che rende l’operazione meno sorprendente di quanto sembri: comprando Tailwind Labs, l’azienda si assicura più controllo sull’evoluzione di uno strumento che già usa in casa.

C’è anche un elemento di prospettiva che vale la pena segnalare, ovvero l’interesse di Shopify per il commercio agentico, cioè scenari in cui agenti software interagiscono con prodotti, cataloghi e processi di acquisto. In quel contesto la qualità delle interfacce diventa una questione concreta. Vitrine, pannelli amministrativi, checkout e applicazioni devono continuare a funzionare mentre cambiano i modi con cui utenti e software dialogano con i servizi online. Va detto che l’acquisizione arriva dopo mesi complicati. Tailwind Labs ha effettuato tagli sostanziosi al personale nel mese di gennaio, un segnale che il modello di business attorno al framework non stava tenendo il passo con la popolarità del progetto.

Cosa cambia davvero per chi usa il framework

Per gli sviluppatori il punto centrale è la continuità. Tailwind Labs garantisce che Tailwind CSS e gli altri progetti open source resteranno disponibili con licenza MIT, con il team che continuerà a occuparsi della manutenzione grazie al supporto di Shopify. Nessun passaggio a una licenza proprietaria, nessuna modifica annunciata al modello di distribuzione.

A cambiare è invece la parte commerciale. L’azienda smette di inseguire la crescita del business costruito intorno al framework. Chi possiede già Tailwind Plus o ui.sh conserverà l’accesso ai servizi acquistati, mentre le nuove iscrizioni verranno chiuse. Il sito ui.sh, che raccoglie strumenti e workflow per la progettazione delle interfacce, resterà quindi utile a chi lo usa già, senza però una strategia di acquisizione di nuovi clienti. In sostanza, il team di Wathan potrà concentrarsi solo sul framework, che è precisamente la parte che interessa a Shopify e alla comunità di sviluppatori cresciuta intorno a Tailwind CSS.