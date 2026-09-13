Corsair K55 CORE in offerta a 39,90 euro: silenziosa e RGB

Chi cerca una tastiera gaming che non svegli mezza casa durante le partite notturne trova in Corsair K55 CORE una risposta piuttosto convincente, soprattutto adesso che il prezzo su Amazon è scivolato a 39,90 euro contro i 49,99 euro di listino. Uno sconto del 20%, quindi 10,09 euro in meno, applicato a un modello cablato che fa della silenziosità uno dei suoi argomenti principali. Nulla di esotico, nessuna promessa di rivoluzione, semplicemente una periferica pensata per funzionare bene senza far troppo rumore.

Il punto di partenza sono i tasti a membrana, scelta che qualcuno storce il naso a sentire ma che in questo caso ha una logica precisa. La battuta risulta morbida, la risposta rimane comunque pronta e il volume complessivo resta contenuto, cosa non banale quando il PC si trova in una stanza condivisa oppure la sessione si allunga oltre l’orario in cui il resto della famiglia dorme. La stessa caratteristica torna utile per la scrittura di tutti i giorni, mail, documenti, chat, senza che la scrivania si trasformi in un cantiere.

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Illuminazione a dieci zone e protezione contro i liquidi

Sul fronte estetico la retroilluminazione RGB è divisa in dieci zone completamente personalizzabili, quindi c’è margine per abbinare i colori al resto del setup oppure per tenere tutto su una tonalità sola, per chi preferisce la sobrietà. Non è un sistema per singolo tasto, va detto, ma a questa cifra offre già una discreta libertà di combinazioni. Dettaglio meno vistoso ma potenzialmente salvifico: la resistenza agli sversamenti fino a 300 ml. In pratica un bicchiere rovesciato, una tazza urtata con il gomito durante una partita concitata, i piccoli incidenti che sulla scrivania di un giocatore capitano più spesso di quanto si vorrebbe ammettere. Non è impermeabilità totale, chiaramente, però è una rete di sicurezza concreta che su molte tastiere economiche manca del tutto.

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Rollover, polling rate e comandi multimediali di Corsair K55 CORE

Passando alla parte più tecnica, il rollover a 12 tasti consente di registrare combinazioni articolate senza che i comandi si perdano per strada, situazione tipica dei giochi che richiedono più pressioni simultanee. Il polling rate di 1.000 Hz completa il quadro mantenendo regolare il dialogo con il computer anche nei momenti in cui l’azione si fa fitta e ogni frazione di secondo conta. Ci sono poi quattro tasti multimediali dedicati, che permettono di alzare o abbassare il volume e gestire la riproduzione senza staccarsi da quello che sta accadendo a schermo. Presente anche il blocco del tasto Windows, piccolo accorgimento che ha salvato più partite di quanto si immagini, perché evita di ritrovarsi improvvisamente sul desktop nel mezzo di uno scontro. E un comando rapido per regolare la luminosità, comodo quando la luce della stanza cambia.

A chi si rivolge questa tastiera

Il profilo di Corsair K55 CORE è abbastanza definito: prima postazione PC da assemblare, sostituzione di una tastiera basilare arrivata a fine corsa, oppure preferenza dichiarata per la risposta della membrana rispetto ai meccanici. L’insieme di illuminazione, controlli dedicati e protezione dai liquidi copre le esigenze più diffuse restando lontano dalle fasce di prezzo dove abitano le periferiche più elaborate.

A 39,90 euro il pacchetto offre funzioni che si notano subito, sia durante il gioco sia nello streaming o nella navigazione quotidiana, con un risparmio effettivo di 10,09 euro sul listino. La tastiera resta cablata, quindi nessun pensiero per batterie o ricariche, e si inserisce senza forzature in postazioni già costruite attorno a componenti di fascia media. Il prezzo scontato su Amazon è quello di un accessorio d’ingresso, ma la dotazione tecnica, tra polling a 1.000 Hz, rollover a 12 tasti e resistenza fino a 300 ml di liquido, si posiziona un gradino sopra la media di questa categoria.