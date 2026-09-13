Super El Niño, il Regno Unito invita a fare scorte di cibo

Il governo britannico ha deciso di parlare chiaro sul Super El Niño e ha invitato la popolazione a mettere da parte scorte di cibo e acqua, in vista di una stagione che gli esperti descrivono come potenzialmente la più intensa mai osservata. Non un consiglio generico da tenere nel cassetto, ma un’indicazione operativa: iniziare adesso, prima che le condizioni meteorologiche estreme si presentino davvero. Una richiesta che, detta da un ministero, pesa in modo diverso rispetto al solito allarme climatico.

Angela Eagle, ministro dell’ambiente britannico, ha spiegato che il Paese si sta preparando ad affrontare probabilmente il più grande El Niño mai visto, con un quadro fatto di estati più secche, inverni più piovosi e tempeste più violente. Il riferimento non riguarda soltanto il Regno Unito: secondo Eagle i danni maggiori si registreranno in Asia, dove le inondazioni rischiano di colpire con una forza superiore. Da qui l’invito a prendere la questione sul serio, senza rimandare.

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Perché il governo parla di scorte di cibo e acqua

La logica dietro l’appello è concreta e riguarda il tempo di reazione dei soccorsi. Avere in casa una riserva alimentare sufficiente a resistere per un certo periodo, prima che i servizi di emergenza riescano ad arrivare, mette le famiglie in una posizione molto migliore rispetto a chi non ha nulla a disposizione. È il concetto di resilienza domestica applicato a un rischio meteorologico, spiegato senza giri di parole dal ministero. Il contesto rende l’urgenza più comprensibile. Gli scienziati indicano un autunno destinato a segnare nuovi record di temperatura rispetto agli anni precedenti, con valori sopra le medie abituali. E i dati sull’oceano confermano una traiettoria che non lascia molto margine di ottimismo: nel cuore di El Niño la temperatura marina risulta 2,6 gradi superiore alla media trentennale, un’anomalia già vicina al massimo mai registrato nell’era dei dati satellitari, quei 3,1 gradi toccati nel 2015. Il dettaglio che colpisce di più è un altro: al picco previsto mancano ancora diversi mesi.

Le Nazioni Unite alzano il livello di attenzione

Sul fronte internazionale, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha usato parole nette per descrivere quello che sta accadendo. Il fenomeno si sta intensificando sotto gli occhi di tutti e la scienza, secondo Guterres, non lascia spazio a dubbi: il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Un’immagine efficace, che riassume bene la fase attuale.

Guterres ha collocato il mondo dentro la zona di pericolo degli eventi meteorologici estremi, indicando la vera sfida nel rapporto tra rischi crescenti e capacità concreta di agire per il clima e proteggere le persone. Una sfida che, nelle sue parole, va vinta. A rafforzare il quadro è arrivata anche Celeste Saulo, segretaria generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite. Il Super El Niño ha il potenziale per infliggere un colpo durissimo alle comunità e alle economie di tutto il mondo, ha avvertito, ricordando che disagi e devastazioni provocati da siccità e inondazioni sono già visibili. La previsione degli organismi internazionali è che questi effetti aumentino man mano che il fenomeno si intensifica.

Il messaggio che emerge dalle dichiarazioni ufficiali punta quindi su due binari paralleli. Da un lato la preparazione individuale, con le scorte alimentari e l’acqua come primo livello di difesa contro l’interruzione dei servizi. Dall’altro l’azione politica e climatica su scala globale, chiamata a ridurre l’esposizione complessiva ai rischi. Nel frattempo le temperature oceaniche continuano a salire e il picco del fenomeno, quello vero, non è ancora arrivato.