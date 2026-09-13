SPEAR, il dissipatore 3D che raffredda i mezzi ipersonici

Il calore è il vero nemico dei mezzi ipersonici, e la soluzione arrivata dai laboratori della Johns Hopkins si chiama SPEAR: un dissipatore realizzato con stampa 3D che pesa oltre il 50% in meno rispetto ai sistemi tradizionali e che funziona secondo un principio sorprendentemente familiare, quello del cubetto di ghiaccio nel bicchiere. Perché quando si viaggia a quelle velocità, il problema non è soltanto la superficie esterna che si arroventa. È tutto quello che sta dentro.

Radar, trasmettitori, elettronica di potenza: componenti che in pochi istanti riescono a generare quantità enormi di energia termica. E lo fanno esattamente là dove ogni centimetro cubo e ogni grammo contano, in volumi ristretti dove non ci si può permettere il lusso di installare apparati ingombranti. Il paradosso è evidente. Servono sistemi di raffreddamento efficaci, ma non c’è spazio per costruirli come si è sempre fatto.

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Perché i dissipatori classici non bastano più

Un dissipatore convenzionale lavora secondo una logica lineare: assorbe il calore prodotto da un componente e lo trasferisce altrove, dove può essere smaltito. Fin qui tutto semplice. Il meccanismo però ha bisogno di alcune condizioni per funzionare, e la prima è la disponibilità di un mezzo che porti via quel calore. Aria, in genere. Ma su un veicolo che vola a velocità ipersoniche l’aria esterna è tutt’altro che fresca, e i tempi di reazione sono compressi in frazioni di secondo.

Da qui la domanda che ha guidato il lavoro dei ricercatori del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory: cosa fare quando non ci sono abbastanza aria, tempo o spazio per spostare il calore da un punto all’altro? La risposta a cui sono arrivati ribalta l’impostazione classica. Invece di trasferire l’energia termica, la si immagazzina. Temporaneamente, ma abbastanza a lungo perché il picco passi senza danni.

Il trucco del ghiaccio applicato all’ingegneria termica

Il cuore di SPEAR è un materiale a cambiamento di fase, una sostanza che assorbe grandi quantità di energia nel momento in cui passa dallo stato solido a quello liquido. È il fenomeno che chiunque abbia mai messo del ghiaccio in una bevanda conosce senza saperlo di descrivere in termini fisici: finché il cubetto si scioglie, continua a catturare calore senza che la sua temperatura schizzi verso l’alto. Il salto termico resta contenuto proprio perché l’energia viene consumata nel processo di fusione, non nel riscaldamento.

Applicato all’elettronica di bordo, questo comportamento diventa una specie di ammortizzatore termico. I componenti che generano picchi di calore improvvisi trovano un serbatoio pronto ad assorbirli, invece di dover contare su un flusso continuo di raffreddamento che in quelle condizioni sarebbe difficile da garantire.

La parte interessante riguarda il modo in cui il sistema è stato costruito. La stampa 3D ha permesso di realizzare geometrie interne che con le lavorazioni tradizionali sarebbero state impensabili, e il risultato più tangibile è proprio sul peso: oltre il 50% in meno. Un numero che su un velivolo ipersonico non è un dettaglio da poco, perché ogni chilogrammo risparmiato si traduce in margine disponibile per altro. Carburante, sensori, capacità di carico.

L’approccio ha una logica che va oltre il singolo componente. Ridurre massa e volume dei sistemi di gestione termica significa liberare risorse in una piattaforma dove il compromesso tra prestazioni e ingombri è sempre il punto più delicato della progettazione. E il fatto che a rendere possibile il tutto sia una tecnica di produzione additiva racconta bene quanto la fabbricazione strato per strato stia cambiando le regole in settori dove la geometria di un pezzo fa la differenza tra funzionare e cedere.