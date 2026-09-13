iOS 27: l’app Fotocamera diventa personalizzabile

Chi usa l’app Fotocamera ogni giorno lo aspettava da tempo, e con iOS 27 la richiesta è stata accolta: i controlli dell’app diventano personalizzabili, con la possibilità di scegliere quali pulsanti mostrare nell’interfaccia. La novità è comparsa nella Release Candidate, cioè la versione che precede di poco il rilascio pubblico, quindi si tratta di qualcosa di già definito e non di un semplice esperimento nascosto nel codice.

Il punto è semplice. Fino a ora l’interfaccia della app Fotocamera era decisa da Apple e da nessun altro. Chi scattava foto sapeva dove trovare i comandi, ma non poteva toglierne nemmeno uno, anche quando si trattava di funzioni mai usate. Con iOS 27 quella rigidità si allenta e l’utente può intervenire direttamente sul set di controlli visibili.

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Come cambia l’interfaccia dell’app Fotocamera

La logica dietro questa personalizzazione è la stessa che negli anni Apple ha applicato ad altre parti del sistema, dal Centro di Controllo alla schermata di blocco. Prima si offre un’impostazione predefinita valida per tutti, poi si concede margine a chi vuole adattarla al proprio modo di lavorare. Nel caso della Fotocamera il ragionamento funziona anche meglio, perché le abitudini fotografiche cambiano molto da persona a persona.

C’è chi scatta al volo e vuole un’interfaccia il più pulita possibile, senza elementi che distraggano o che rischino di essere premuti per errore. E c’è chi invece preferisce avere sotto le dita tutto quello che serve, senza passaggi aggiuntivi. Con i controlli personalizzabili di iOS 27 entrambe le esigenze trovano una risposta, perché è l’utente a decidere cosa resta in vista e cosa no.

Perché la novità di iOS 27 conta più di quanto sembri

Sulla carta può sembrare un dettaglio minore, una di quelle voci che finiscono a fondo pagina negli elenchi delle novità. In realtà tocca una delle applicazioni più aperte in assoluto su iPhone, quella che viene richiamata decine di volte al giorno spesso in fretta, con una mano sola, mentre succede qualcosa che non aspetta. In quel contesto un’interfaccia più snella o più completa, a seconda dei gusti, fa una differenza concreta.

Va detto che si tratta di un cambiamento che riguarda la disposizione e la presenza dei pulsanti, non le capacità fotografiche del dispositivo. La resa degli scatti resta affidata a sensori e software di elaborazione. Quello che iOS 27 aggiunge è controllo sull’esperienza d’uso, che è comunque il terreno su cui gli utenti si lamentano più spesso quando qualcosa non torna.

Il fatto che la funzione sia presente nella iOS 27 RC è il segnale più importante di tutta questa vicenda. La Release Candidate è la build che Apple considera pronta, quella che salvo imprevisti diventa la versione distribuita a tutti. Le novità che arrivano a questo stadio, di norma, non vengono più rimosse.

Chi ha già installato la RC può quindi mettere le mani sui controlli dell’app Fotocamera e organizzarli come preferisce. Per tutti gli altri il momento giusto sarà quello dell’aggiornamento pubblico, quando la personalizzazione dell’interfaccia entrerà a far parte del corredo standard di iOS 27 insieme al resto delle modifiche introdotte da Apple in questo ciclo di sviluppo.