Suno, l’AGCM indaga su clausole vessatorie e diritti dei brani IA

‘AGCM ha avviato un’istruttoria su Suno, la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che permette di creare musica, per fare luce sui termini d’uso del servizio. Il Garante del Mercato sospetta infatti la presenza di possibili clausole vessatorie nelle condizioni che gli utenti sottoscrivono al momento dell’iscrizione, e ha quindi deciso di esaminarle da vicino.

Il perimetro dell’indagine non è affatto ristretto. Si parte dalla gestione degli account e si arriva fino a uno dei nodi più delicati quando si parla di strumenti generativi, ovvero i diritti sui contenuti prodotti con l’IA. Detto in modo semplice, l’Autorità vuole capire se le regole imposte da Suno siano equilibrate oppure se finiscano per penalizzare chi usa la piattaforma, lasciando all’azienda un margine troppo ampio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché le clausole vessatorie sono sotto osservazione

Con l’espressione clausole vessatorie si indicano quelle condizioni contrattuali che creano uno squilibrio a svantaggio del consumatore, attribuendo a una delle parti diritti molto più forti rispetto all’altra. Nel caso dei servizi digitali come Suno, i termini d’uso rappresentano a tutti gli effetti un contratto, che regola il rapporto tra la società e le persone che caricano idee, generano brani e gestiscono il proprio profilo sulla piattaforma.

Proprio per questo l’attenzione dell’AGCM non riguarda un singolo aspetto tecnico, ma l’impianto complessivo delle regole. Un’istruttoria serve a verificare se quelle condizioni rispettino gli equilibri richiesti dalla tutela dei consumatori. Non si tratta quindi di una sanzione già decisa, bensì dell’apertura formale di un procedimento con cui l’Autorità approfondisce i dubbi emersi sul servizio.

Account e titolarità della musica creata con l’IA

Sul fronte degli account il punto è capire come Suno gestisca i profili dei propri iscritti e quali poteri si riservi nei loro confronti. Si tratta di una questione tutt’altro che marginale, perché dall’account dipende l’accesso a tutto ciò che l’utente ha prodotto e conservato sulla piattaforma nel tempo.

Ancora più sensibile è il capitolo dei diritti sui contenuti. Quando un brano nasce grazie all’intelligenza artificiale, stabilire a chi appartenga davvero e cosa chi lo ha generato possa farne non è affatto scontato. Le condizioni d’uso di un servizio come Suno sono lo strumento che definisce questi confini, ed è proprio su di esse che si concentrano i dubbi dell’Autorità. L’obiettivo è accertare se gli utenti vedano riconosciute tutele adeguate sulle canzoni che creano oppure se le regole sbilancino il rapporto a favore della piattaforma.

I due filoni, quello legato alla gestione dei profili e quello relativo alla proprietà delle opere generate, costituiscono quindi il cuore del procedimento. Sono questi gli aspetti dei termini di Suno finiti nel mirino del Garante del Mercato con l’apertura dell’istruttoria sulle possibili clausole vessatorie, che spaziano dalla gestione degli account fino ai diritti sui contenuti creati con l’IA.

Fonte: TecnoAndroid