Star Trek: Strange New Worlds 4, il trailer svela la data d’uscita

Star Trek: Strange New Worlds torna sugli schermi, e questa volta con una data ben precisa. Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale della quarta stagione, svelando finalmente quando l’equipaggio della U.S.S. Enterprise riprenderà il largo tra le stelle. Il debutto è fissato per il 23 luglio sulla piattaforma streaming, e per i fan dell’universo creato da Gene Roddenberry l’attesa comincia a farsi sentire.

Quando escono i nuovi episodi

La nuova stagione si compone di 10 episodi, distribuiti come al solito con cadenza settimanale. Dopo la premiere del 23 luglio, quindi, ogni giovedì arriverà una nuova puntata fino al gran finale, previsto per il 24 settembre. Un ritmo collaudato, che permette di seguire le avventure senza fretta e di gustarsi ogni episodio prima del successivo.

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Il trailer non si sbottona troppo sui dettagli della trama, ma le immagini lasciano intuire parecchio. Esplorazioni, tensione, incontri inaspettati. Insomma, gli ingredienti che da sempre rendono riconoscibile il marchio Star Trek. Al centro della storia c’è ancora una volta l’equipaggio dell’Enterprise guidato dal capitano Christopher Pike, alle prese con mondi sconosciuti e situazioni tutt’altro che rassicuranti.

Cast e produzione della quarta stagione

Secondo la sinossi diffusa, nella quarta stagione l’equipaggio della U.S.S. Enterprise affronterà avventure emozionanti e cariche di suspense tra le stelle. Nel loro viaggio verso luoghi nuovi e ignoti dovranno fare i conti con demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con alieni a dir poco terrificanti. Il tutto senza mai smettere di puntare a un futuro luminoso e pieno di speranza, fedeli allo spirito di sempre.

Quello che fa piacere è la continuità con le produzioni precedenti. Nel cast principale ritornano Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. Tra le presenze speciali confermate ci sono anche Carol Kane e Paul Wesley, due nomi che faranno felici i più appassionati.

La produzione della stagione è affidata a CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alla guida creativa del progetto restano i co-showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers. Tra i produttori esecutivi figurano poi Alex Kurtzman, Aaron Baiers, Dana Horgan, Alan McElroy, Robbie Thompson, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Anson Mount, Rod Roddenberry e Trevor Roth.

Per chi non avesse mai visto una sola stagione ma si sente comunque parte della grande famiglia dei fan, c’è ancora tempo per recuperare. Su Paramount+ sono disponibili tutte e tre le stagioni precedenti, abbastanza per mettersi in pari prima del ritorno del capitano Pike e del suo equipaggio.