Squali tigre, cosa nascondevano 778 stomaci analizzati

Aprire e analizzare 778 stomaci di squalo tigre non è esattamente il tipo di lavoro che finisce nelle brochure delle facoltà di biologia marina, e però è proprio da operazioni come questa che arrivano le sorprese più grosse. Perché dentro quegli stomaci i ricercatori hanno trovato di tutto, e non in senso figurato: un’antilope, un porcospino e una quantità notevole di rifiuti. Un elenco che, scorrendolo, passa dal prevedibile al surreale in pochissime righe.

Non è una novità che questi animali si siano guadagnati il soprannome di bidoni della spazzatura del mare. È un’etichetta poco elegante ma efficace, nata proprio dall’abitudine dello squalo tigre di ingoiare praticamente qualsiasi cosa gli capiti a tiro, senza troppe distinzioni tra prede vere e oggetti che con il cibo non hanno nulla a che fare. Una dieta opportunista spinta all’estremo, che rende il contenuto dei loro stomaci una specie di inventario involontario di ciò che finisce in mare.

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Un’antilope e un porcospino: come ci sono arrivati?

La domanda che salta subito agli occhi riguarda proprio quei due nomi fuori posto. Un’antilope e un porcospino non sono animali marini, non nuotano, non frequentano le barriere coralline. Eppure sono finiti nello stomaco di uno squalo. È il genere di dettaglio che racconta molto sul rapporto tra ambienti terrestri e oceano, su quanto i confini tra i due siano più porosi di quanto si immagini. Carcasse che arrivano al mare, resti trasportati dall’acqua, animali che per qualche ragione si trovano dove non dovrebbero essere.

Quello che rende interessante il ritrovamento non è tanto la stranezza in sé, quanto il fatto che lo squalo tigre non sembri fare troppe storie. Se una cosa galleggia e ha un odore vagamente promettente, viene mangiata. Questo comportamento, per quanto poco raffinato, ha un valore preciso per chi studia questi predatori: significa che il loro apparato digerente funziona come un campionatore naturale di ciò che passa in una determinata zona di oceano.

La spazzatura dentro gli stomaci degli squali

Poi c’è l’altra parte dell’elenco, quella meno divertente. Una gran quantità di rifiuti. Non un pezzetto isolato, non un caso sporadico, ma una presenza consistente distribuita tra i 778 esemplari analizzati. È il dato che trasforma una curiosità zoologica in qualcosa di più scomodo, perché racconta con precisione quanto materiale di scarto stia circolando negli ambienti marini dove questi animali cacciano.

L’aspetto paradossale è che proprio la loro voracità indiscriminata li rende sentinelle involontarie dell’inquinamento. Uno squalo che mangia tutto restituisce, una volta esaminato, una fotografia abbastanza fedele di cosa ci sia là fuori. E se dentro gli stomaci si trova spazzatura in abbondanza, il problema non è dello squalo, che si limita a fare quello che ha sempre fatto. Il problema è a monte.

Studi di questo tipo, basati sull’analisi del contenuto stomacale, restano tra gli strumenti più diretti per capire cosa mangiano davvero i grandi predatori marini. Le osservazioni in mare aperto raccontano solo una parte della storia, i sensori e le marcature ne raccontano un’altra, ma il contenuto di uno stomaco è una prova materiale difficile da interpretare male. Il cibo c’è o non c’è, i rifiuti ci sono o non ci sono.

Il conto finale, su 778 esemplari, parla di una dieta che comprende prede acquatiche, animali terrestri finiti in acqua per vie non del tutto chiare e una porzione significativa di materiale di origine umana. Tre categorie che, messe insieme, spiegano perfettamente perché quel soprannome poco gentile continui a resistere.