Spotify porta gli audiolibri in Italia: oltre 14.000 titoli in italiano

Gli audiolibri di Spotify arrivano ufficialmente in Italia con un catalogo che supera i 350.000 titoli e una sezione dedicata di oltre 14.000 opere in lingua italiana. Il debutto nel nostro Paese fa parte di un’espansione molto più ampia, che porterà il servizio in oltre 180 Paesi e riunirà libri, musica e podcast dentro un’unica app, senza bisogno di passare da una piattaforma all’altra.

Da 22 mercati a oltre 180 Paesi, la crescita degli audiolibri

L’annuncio è arrivato durante la Fiera del Libro di Francoforte, l’appuntamento internazionale più importante per il mondo della lettura. Da adesso e fino alla fine del 2026 l’accesso agli audiolibri passerà dagli attuali 22 mercati a più di 180 Paesi, così oltre 750 milioni di persone potranno scoprire, ascoltare in streaming o acquistare un titolo sulla piattaforma. La libreria cresce di pari passo con oltre 350.000 opere e nuove uscite in italiano, spagnolo, portoghese, polacco e in molte altre lingue, fino a superare quota 120.

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Dietro questa espansione c’è una scelta precisa nel rapporto con l’editoria. Tutte le partnership con gli editori restano non esclusive, una formula che secondo l’azienda apre nuove occasioni di scoperta per gli scrittori di ogni parte del mondo. L’obiettivo dichiarato è costruire un ecosistema aperto, pensato per dare più spazio ai creator e avvicinare gli autori alle rispettive community.

A spiegare il senso dell’operazione è Owen Smith, vicepresidente della divisione audiolibri di Spotify: «I libri cambiano il modo in cui vediamo il mondo e le persone. Per molte di loro, gli audiolibri rappresentano il modo in cui poter accedere alla lettura: durante gli spostamenti, mentre si fa una passeggiata o alla fine di una lunga giornata. Portare gli audiolibri in oltre 180 mercati significa che milioni di persone in più potranno farlo, e autori ed editori potranno raggiungere un pubblico che non avevano mai potuto raggiungere prima».

I numeri sembrano dare ragione alla società. Tra settembre 2025 e settembre 2026 gli ascoltatori mensili di audiolibri sono cresciuti di quasi il 40% su base annua e le ore complessive di ascolto sono aumentate di oltre il 30%. Un percorso partito tre anni fa, quando i libri da ascoltare sono entrati a far parte dell’esperienza Premium.

Il catalogo italiano, la funzione Trova la pagina e i prezzi

Per il pubblico italiano il fondo dedicato conta più di 14.000 opere in italiano, che vanno dai grandi bestseller alle produzioni di nicchia fino ai classici della letteratura. Il merito è delle collaborazioni con alcuni dei principali nomi dell’editoria nazionale come Gruppo Mondadori, Giunti Editore, Emons Audio, il Narratore audiolibri, Fazi Editore, L’Orma editore, Marcos y Marcos, Area51 Publishing e Giuntina. Una rete che l’azienda conta di allargare ancora.

Tra le novità più interessanti spicca Trova la pagina, pensata per chi alterna carta e cuffie. Si legge qualche capitolo a letto, si appoggia il libro sul comodino e la mattina dopo, magari in metro, si riprende l’ascolto esattamente dal punto in cui ci si era fermati. Il supporto è già attivo per titoli in più di 30 lingue e l’ultimo aggiornamento introduce i numeri di pagina, basta scansionare il codice a barre ISBN per ritrovare il passaggio giusto.

Sul fronte delle formule l’offerta punta sulla flessibilità. Audiolibri in Premium include 12 ore di ascolto al mese nell’abbonamento Spotify Premium idoneo, cioè il piano individuale oppure l’utente principale dei piani Family e Duo. Lo stesso modello è attivo anche in Spagna, Portogallo, Brasile, Messico, Colombia, Polonia, Cile, Norvegia, Perù e in diversi altri Paesi. Chi ha bisogno di più tempo può aggiungere Audiobooks+, l’abbonamento integrativo che supera i limiti del piano base, oppure comprare i singoli titoli e conservarli nella propria libreria digitale. In Italia i piani Premium costano 11,99 euro al mese per l’Individuale, 16,99 euro per il Duo, 20,99 euro per il Family e 6,49 euro per gli Studenti.

Spotify for Authors, intelligenza artificiale e la sfida ad Audible

Accanto al catalogo crescono anche gli strumenti per chi scrive e pubblica. Spotify for Authors sarà disponibile in dieci nuove lingue e offre ad autori ed editori dati costantemente aggiornati su ascolti, comportamento del pubblico e rendimento dei singoli titoli. Da giugno sono inoltre disponibili, in beta e solo su invito, gli strumenti di creazione di audiolibri basati sull’intelligenza artificiale. In arrivo anche nuovi pacchetti Premium per gli utenti di Audiobooks+, compresi i piani Family e Student.

Fonte: TecnoAndroid