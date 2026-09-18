Spotify Partner Program arriva in Italia: podcast monetizzabili

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La monetizzazione dei podcast arriva finalmente anche in Italia, e la novità porta la firma di Spotify, che ha deciso di allargare il perimetro del suo programma dedicato ai creator fino a coprire 35 mercati complessivi. Tra questi, appunto, il nostro paese, che entrerà nella lista insieme a Spagna, Brasile, Messico, Colombia, Polonia e Cile. Il debutto è fissato per l’autunno, e per chi produce contenuti audio e video si tratta di un cambio di scenario non da poco.
Il punto di partenza è una constatazione semplice. I podcast sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni, hanno trovato una seconda vita nel formato dei video podcast, eppure trasformare le visualizzazioni in qualcosa che somigli a un reddito sostenibile resta un’impresa. La pubblicità, per esempio, funziona bene quando i numeri sono già grossi, ma lascia fuori tutta la fascia intermedia. Abbonamenti e sponsorizzazioni, dal loro lato, hanno un prerequisito quasi obbligatorio, cioè una community già formata e fedele. Chi sta ancora costruendo il proprio pubblico si ritrova spesso senza strumenti veri per guadagnare.
Come funziona lo Spotify Partner Program
Lo Spotify Partner Program nasce proprio per riempire quel vuoto. L’espansione geografica annunciata per l’autunno è la parte più visibile della manovra, ma dietro c’è un’idea più ampia sul modo in cui la piattaforma vuole trattare i creatori di contenuti. Non più semplici fornitori di episodi da mettere in catalogo, ma protagonisti di un ecosistema dove lo stesso contenuto può generare entrate percorrendo strade diverse.
È un passaggio che sembra tecnico e invece è sostanziale. Un episodio caricato una volta sola può essere valorizzato in più modi, a seconda di come viene consumato e da chi. Questo apre spazio anche a progetti di dimensioni medie, quelli che finora restavano schiacciati tra l’impossibilità di attirare grandi investitori pubblicitari e la difficoltà di chiedere soldi direttamente agli ascoltatori. L’Italia, da questo punto di vista, entra in un gruppo di mercati piuttosto eterogeneo, con paesi latinoamericani dal pubblico enorme e realtà europee più simili alla nostra come Spagna e Polonia.
Il video podcast come nuovo standard
Il fattore che ha accelerato tutto è il formato. Il podcast video ha cambiato le regole del gioco, perché ha avvicinato il mondo dell’audio a quello delle piattaforme di streaming visivo, dove le logiche di remunerazione sono consolidate da anni. Non è un caso che il modello emergente di monetizzazione stia nascendo esattamente da lì, dal momento in cui i podcast hanno smesso di essere solo voci e sono diventati anche facce, studi, telecamere.
Per i creator italiani il calcolo è abbastanza diretto. Fino a oggi chi voleva vivere di podcast doveva costruirsi tutto da solo, negoziando sponsorizzazioni una per una o convincendo gli ascoltatori a pagare un abbonamento. Con l’ingresso dell’Italia nel programma, quel lavoro artigianale viene affiancato da un’infrastruttura già impostata, che si occupa della parte economica in modo più strutturato.