Spotify Partner Program arriva in Italia: podcast monetizzabili

La monetizzazione dei podcast arriva finalmente anche in Italia, e la novità porta la firma di Spotify, che ha deciso di allargare il perimetro del suo programma dedicato ai creator fino a coprire 35 mercati complessivi. Tra questi, appunto, il nostro paese, che entrerà nella lista insieme a Spagna, Brasile, Messico, Colombia, Polonia e Cile. Il debutto è fissato per l’autunno, e per chi produce contenuti audio e video si tratta di un cambio di scenario non da poco.

Il punto di partenza è una constatazione semplice. I podcast sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni, hanno trovato una seconda vita nel formato dei video podcast, eppure trasformare le visualizzazioni in qualcosa che somigli a un reddito sostenibile resta un’impresa. La pubblicità, per esempio, funziona bene quando i numeri sono già grossi, ma lascia fuori tutta la fascia intermedia. Abbonamenti e sponsorizzazioni, dal loro lato, hanno un prerequisito quasi obbligatorio, cioè una community già formata e fedele. Chi sta ancora costruendo il proprio pubblico si ritrova spesso senza strumenti veri per guadagnare.

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Come funziona lo Spotify Partner Program

Lo Spotify Partner Program nasce proprio per riempire quel vuoto. L’espansione geografica annunciata per l’autunno è la parte più visibile della manovra, ma dietro c’è un’idea più ampia sul modo in cui la piattaforma vuole trattare i creatori di contenuti. Non più semplici fornitori di episodi da mettere in catalogo, ma protagonisti di un ecosistema dove lo stesso contenuto può generare entrate percorrendo strade diverse.

È un passaggio che sembra tecnico e invece è sostanziale. Un episodio caricato una volta sola può essere valorizzato in più modi, a seconda di come viene consumato e da chi. Questo apre spazio anche a progetti di dimensioni medie, quelli che finora restavano schiacciati tra l’impossibilità di attirare grandi investitori pubblicitari e la difficoltà di chiedere soldi direttamente agli ascoltatori. L’Italia, da questo punto di vista, entra in un gruppo di mercati piuttosto eterogeneo, con paesi latinoamericani dal pubblico enorme e realtà europee più simili alla nostra come Spagna e Polonia.

Il video podcast come nuovo standard

Il fattore che ha accelerato tutto è il formato. Il podcast video ha cambiato le regole del gioco, perché ha avvicinato il mondo dell’audio a quello delle piattaforme di streaming visivo, dove le logiche di remunerazione sono consolidate da anni. Non è un caso che il modello emergente di monetizzazione stia nascendo esattamente da lì, dal momento in cui i podcast hanno smesso di essere solo voci e sono diventati anche facce, studi, telecamere.

Per i creator italiani il calcolo è abbastanza diretto. Fino a oggi chi voleva vivere di podcast doveva costruirsi tutto da solo, negoziando sponsorizzazioni una per una o convincendo gli ascoltatori a pagare un abbonamento. Con l’ingresso dell’Italia nel programma, quel lavoro artigianale viene affiancato da un’infrastruttura già impostata, che si occupa della parte economica in modo più strutturato.