Huawei MatePad Air arriva in Italia con OLED PaperMatte a 749€

Huawei MatePad Air con display OLED PaperMatte arriva ufficialmente in Italia, proposto nella colorazione blu a 749 euro, e porta con sé una promessa piuttosto chiara: uno schermo che si comporta come un foglio di carta, senza rinunciare alla qualità di un pannello di ultima generazione. Il tablet è sottile, ha cornici ridotte e una batteria pensata per durare a lungo, tre elementi che raccontano bene a chi si rivolge il dispositivo.

Chi segue il catalogo del produttore ricorderà che a inizio settembre era già arrivato MatePad Pro 12, anche quello con tecnologia PaperMatte. Questo nuovo modello si posiziona su un piano diverso, più orientato all’uso quotidiano tra appunti, lettura e qualche sessione creativa, con un prezzo che resta comunque nella fascia alta del segmento.

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Un design che nasconde un trucco costruttivo

La parte più interessante, almeno per chi ama capire come sono fatte le cose, riguarda la struttura interna. MatePad Air adotta un display OLED invertito privo di staffa di supporto interna, una soluzione che permette di assemblare lo schermo direttamente sulla scocca. Tradotto in termini pratici: meno strati, meno materiale, meno peso. Il risultato è un tablet che si tiene in mano con facilità e che risulta davvero sottile, cosa che fa la differenza quando si passano ore a prendere appunti tenendolo appoggiato su un ginocchio o dentro una borsa già piena.

La scocca è in metallo e riceve un trattamento e-coating, che le consente di catturare e riflettere la luce creando sfumature piacevoli alla vista. Non è solo estetica fine a se stessa: è il tipo di dettaglio che distingue un prodotto pensato con cura da uno assemblato per riempire una casella di catalogo. La colorazione blu scelta per il mercato italiano gioca proprio su questo effetto.

Il display PaperMatte passa all’OLED

Qui sta il salto vero. Il pannello PaperMatte da 12 pollici abbandona la tecnologia LCD e passa all’OLED, con una risoluzione 2,8K, un refresh rate che arriva fino a 144Hz e una luminosità di picco di 1.200 nit. Numeri che raccontano un display pensato per essere usato anche in condizioni di luce non ideali, senza dover cercare l’angolo giusto della stanza.

La caratteristica che dà il nome alla tecnologia è l’incisione nanometrica antiriflesso, un trattamento che riduce i riflessi e restituisce una sensazione visiva simile a quella della carta. Il punto delicato, in questo tipo di lavorazioni, è sempre lo stesso: opacizzare troppo la superficie significa perdere nitidezza. Qui invece il produttore sostiene di aver mantenuto la definizione delle immagini intatta, quindi si può scrivere e leggere a lungo senza affaticarsi, ma anche guardare un video o rivedere una fotografia senza l’impressione di avere davanti uno schermo velato.

Il refresh rate fino a 144Hz merita una nota a parte, perché su un tablet destinato allo studio e al lavoro creativo non è un dettaglio decorativo. Una frequenza di aggiornamento alta rende più fluido lo scorrimento delle pagine e, soprattutto, riduce quella minima latenza che si percepisce quando si scrive a mano sullo schermo. È la differenza tra sentire la punta che segue il gesto e sentirla arrancare qualche millisecondo dietro.

L’autonomia dichiarata completa il quadro di un dispositivo pensato per giornate lunghe, quelle in cui il tablet resta accesso dalla mattina al pomeriggio tardi tra lezioni, riunioni e riletture. MatePad Air è disponibile in Italia a 749 euro nella versione blu.