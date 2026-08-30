Spider-Man: Brand New Day sta per superare Titanic al box office

Il record di Titanic non è mai sembrato così fragile come in questi giorni, perché Spider-Man: Brand New Day viaggia a una velocità tale da poterlo spingere fuori dalla top 5 dei film più visti di sempre nel giro di pochissimo. Non è una previsione azzardata, sono numeri già sul tavolo: mancano appena una quarantina di milioni di euro al sorpasso, e con gli incassi settimanali attuali si tratta di questione di giorni.

Vale la pena ricordare quanto sia stato solido, negli anni, il primato del kolossal di James Cameron. Da quando nel 1997 il film sul naufragio del transatlantico affondato nel 1912 si prese la vetta assoluta, in quasi trent’anni di storia del cinema solo tre pellicole erano riuscite a superarlo. Il primo colpo arrivò nel 2009 con Avatar, sempre firmato Cameron, che da allora comanda la classifica senza cedere il posto. Poi si sono aggiunti Avengers: Endgame nel 2019, Avatar: La via dell’acqua nel 2022 e, l’anno scorso, l’animazione cinese Ne Zha 2, che ha chiuso il 2025 come film più redditizio dell’anno.

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I numeri che stanno cambiando la classifica

Con oltre 2,08 miliardi di euro raccolti, riedizione del 2012 compresa, Titanic resiste ancora tra i primi cinque incassi di sempre. Resiste, appunto, ma la pressione da sotto è enorme. Il quarto capitolo della saga dell’Uomo Ragno con Tom Holland e Zendaya continua ad accumulare primati uno dietro l’altro: è il film che ha incassato di più da inizio anno ed è stato il primo a sfondare il muro dei due miliardi di dollari, ovvero circa 1,84 miliardi di euro.

Dopo il quarto fine settimana nelle sale, Spider-Man: Brand New Day ha superato quota 2,04 miliardi di euro a livello globale. La distanza da Titanic si è ridotta a poco più di 40 milioni di euro, una cifra che per un film con questo ritmo si copre praticamente in un paio di giorni di programmazione. Nell’ultimo weekend il film diretto da Destin Daniel Cretton ha aggiunto circa 36 milioni di euro negli Stati Uniti e la cifra impressionante di 100 milioni di euro nel resto del mondo, un dato che a quattro settimane dall’uscita del 29 luglio 2026 racconta meglio di qualsiasi commento la tenuta del passaparola.

Il prossimo bersaglio si chiama Ne Zha 2

Il sorpasso su Titanic è ormai dato per scontato, ma il discorso non si ferma lì. Con questa curva di incassi, il film con Holland e Zendaya ha tutte le carte in regola per prendersi anche la quarta posizione assoluta, quella occupata da Ne Zha 2, arrivato a circa 2,09 miliardi di euro nel mondo. Un margine risicato, che il ragno di casa Marvel potrebbe erodere nel giro di settimane.

Nel frattempo il mese appena trascorso ha visto il box office diviso in due, con Spider-Man da una parte e L’Odissea di Christopher Nolan dall’altra a spartirsi il pubblico. Il film di Nolan ha toccato circa 1,32 miliardi di euro, diventando il suo maggiore successo commerciale di sempre e staccando con un margine ampio Oppenheimer, che fino a quel momento deteneva il primato personale del regista britannico.

Il quadro complessivo, insomma, è quello di una stagione anomala, con due titoli capaci di tenere le sale piene per settimane consecutive senza il calo verticale a cui il mercato si è abituato negli ultimi anni. Spider-Man: Brand New Day, che dura due ore e venticinque minuti e vede nel cast anche Sadie Sink, ha raccolto valutazioni positive sia dalla stampa sia dal pubblico, e il dato degli spettatori resta più generoso di quello della critica. Il primo scalpo della sua corsa porta comunque il nome di una nave affondata più di un secolo fa.