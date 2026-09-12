Mini, 25 anni in Italia: oltre 480mila auto consegnate

Venticinque anni di Mini in Italia si raccontano meglio con un numero che con mille aggettivi: oltre 480mila vetture consegnate dall’esordio ufficiale dell’8 settembre 2001, di cui circa 350mila ancora oggi in strada. Un dato che dice parecchio sulla tenuta del marchio britannico rilanciato sotto l’ala del gruppo BMW, e che spiega perché la Penisola sia diventata rapidamente uno dei mercati di riferimento. Bastano i primi quattro anni per capirlo, con più di 86mila unità vendute in un arco di tempo tutto sommato ridotto.

La Mini moderna nasce negli stabilimenti di Oxford nel 2001, reinterpretazione dichiarata del modello originale firmato da Alec Issigonis nel 1959. L’operazione era rischiosa sulla carta, perché rimettere mano a un’icona raramente finisce bene, eppure il risultato ha tenuto insieme due mondi: il disegno storico da una parte, materiali e tecnologie di livello premium dall’altra. Il resto lo ha fatto la personalizzazione, che fin da subito è diventata parte integrante dell’acquisto.

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Colori, strisce e un’identità costruita fuori dal solo prodotto

Chi ha configurato una Mini negli anni sa bene di cosa si parla. Tinte particolari, strisce sul cofano, tetti bicolore, cerchi e finiture in combinazioni pressoché infinite: la scelta dell’auto è sempre stata anche un piccolo esercizio di gusto personale, e non un semplice passaggio burocratico prima della consegna. Un approccio che ha reso ogni esemplare leggermente diverso dall’altro, cosa non banale in un mercato che tende all’omologazione.

Attorno al prodotto, poi, si è costruito un posizionamento culturale piuttosto solido, fatto di intrecci con moda, design, musica e cultura urbana. La campagna storica “Is It Love?” ha contribuito a fissare un’identità ironica e immediatamente riconoscibile, che parlava di stile di vita più che di cavalli e cilindrata. Le radici, del resto, arrivano da lontano: negli anni Sessanta la vettura era uno dei simboli della Swinging London, presenza fissa nel cinema, nella musica e nelle passerelle. Un filo che non si è mai spezzato, come dimostrano collaborazioni del calibro di quella con il designer Paul Smith.

Nove famiglie di prodotto e 19 generazioni

Sul fronte industriale il quarto di secolo si legge nell’ampliamento progressivo della gamma. In venticinque anni Mini ha presentato nove famiglie di prodotto per un totale di 19 generazioni, affiancando alla Hatch originale una serie di modelli che hanno allargato il pubblico di riferimento senza snaturare il marchio.

Le versioni sportive John Cooper Works pesano per quasi il 10% delle vendite complessive dal 2001 a oggi, quota tutt’altro che marginale per allestimenti che restano di nicchia per definizione. La Countryman è invece il modello più venduto in Italia, con il 48% dei volumi del brand, segno che anche qui il formato più grande e pratico ha finito per prendersi la fetta maggiore. I modelli completamente elettrici valgono infine il 10% delle vendite attuali, una transizione avviata ma ancora in fase di crescita.

Le parole del brand sul traguardo italiano

Il commento arriva da Federica Manzoni, Head of Mini, che sul traguardo dei venticinque anni ha parlato di un rapporto costruito nel tempo e non solo di numeri di vendita. “Celebrando 25 anni di Mini in Italia celebriamo una relazione unica e autentica”, ha dichiarato, aggiungendo che “in questi anni Mini è entrata nell’immaginario italiano con un’identità capace di evolvere senza perdere il proprio carattere”. Un’evoluzione che, guardando ai dati, ha effettivamente cambiato pelle al marchio: dalla piccola citycar di culto si è passati a una gamma articolata, con un SUV compatto in cima alle preferenze italiane e una quota elettrica ormai stabile. Le 350mila vetture ancora circolanti sul totale delle 480mila consegnate restano il dato più concreto di questo anniversario italiano.