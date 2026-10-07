Sniper Elite: Resistance Deluxe per PS5 a meno della metà

Gli amanti dello stealth e del tiro di precisione hanno un motivo in più per guardare con attenzione alle Offerte Prime di questi giorni. Su Amazon Sniper Elite: Resistance Deluxe Edition per PS5 è infatti proposto a 39,76 € contro un prezzo consigliato di 89,99 €, con un risparmio che supera i 50 euro e porta il costo finale a meno della metà del listino originale. Un taglio netto che rende questa edizione decisamente più interessante rispetto al solito.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi la consegna arriva nel giro di pochi giorni dall’ordine. C’è però un dettaglio da non sottovalutare, perché la promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime 2026, valida soltanto il 6 e 7 ottobre. Il tempo a disposizione è quindi piuttosto ristretto, e chi stava aspettando il momento giusto per mettere le mani sul gioco farebbe bene a non rimandare troppo.

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Cosa contiene la Deluxe Edition di Sniper Elite: Resistance

La versione in sconto non si limita al gioco base. La Deluxe Edition include infatti alcuni contenuti aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza fin dalle prime ore. Nel pacchetto trovano posto la missione della campagna chiamata Target Fuhrer, una skin aggiuntiva per le armi, il fucile Karabiner 98 e la pistola M1911. Si tratta di extra che fanno gola soprattutto a chi ama sperimentare con l’arsenale e cerca qualche obiettivo in più oltre alla campagna principale.

Proprio la presenza di questi bonus contribuisce a rendere l’affare ancora più vantaggioso. Pagare meno di 40 euro per un’edizione che a listino supera gli 89 significa portarsi a casa praticamente tutto il pacchetto a un prezzo inferiore a quello che di norma si spende per molti titoli in versione standard. Per chi possiede una PS5 e non ha ancora provato questo capitolo, l’occasione è piuttosto ghiotta.

Sniping, scenari ampi e la celebre kill cam a raggi X

Sul fronte del gameplay, Sniper Elite: Resistance resta fedele alla formula che ha reso celebre la serie. È uno sparatutto tattico in terza persona costruito attorno al cecchinaggio e all’approccio furtivo, dove pazienza e precisione contano molto più della forza bruta. Anche in questo episodio ritorna la kill cam a raggi X, marchio di fabbrica del franchise, che mostra nel dettaglio l’effetto dei colpi andati a segno e regala un’esperienza più realistica e coinvolgente.

Non mancano poi le armi autentiche della Seconda guerra mondiale, che accompagnano il giocatore attraverso scenari piuttosto vasti e affascinanti. Lo sniping continua a garantire quella sensazione di grande soddisfazione che i fan conoscono bene, con ogni colpo che va ponderato con calma prima di premere il grilletto. Le mappe ampie lasciano spazio a diverse strategie e invitano a studiare il terreno prima di agire.

Va detto però che chi si aspetta una svolta rispetto ai capitoli precedenti potrebbe rimanere un po’ deluso. Le novità concrete sono poche e la serie non introduce cambiamenti sostanziali alla propria struttura. Anche il comparto grafico non punta a stupire, dato che non si presenta con una veste particolarmente moderna. Il cuore dell’esperienza resta comunque solido, e per gli appassionati del genere questo basta e avanza.

Fonte: TecnoAndroid