Sky Wifi: buono Amazon da 100 euro per il Black Friday 2026

Per il Black Friday 2026 Sky rilancia il buono Amazon da 100 euro in omaggio riservato ai già clienti Sky TV che scelgono di attivare la connessione di casa Sky Wifi. L’offerta di rete fissa parte da 20,90 euro al mese per i primi 12 mesi e la nuova operazione a premi, chiamata “Sky Wifi Black Friday 26”, resta valida dal 9 al 30 novembre 2026.

Si tratta della quarta promozione consecutiva di questo genere. Tutto era ripartito il 5 ottobre con “Sky Wifi Ottobre 26 full digital”, attiva fino all’11 ottobre, a cui è seguita “Sky Wifi Ottobre 26” dal 12 al 25 ottobre e poi “Sky Wifi Fine Ottobre 26”, rimasta in vigore dal 26 ottobre all’8 novembre. Nelle stesse settimane del Black Friday, sempre dal 9 al 30 novembre, è disponibile anche un’altra iniziativa che regala 1 anno di Amazon Prime sia ai nuovi sia ai vecchi abbonati Sky TV che attivano alcuni pacchetti dedicati, anche insieme a Sky Wifi.

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Come ottenere il buono Amazon con Sky Wifi

Per ricevere il buono regalo bisogna sottoscrivere Sky Wifi online tramite l’area “Fai da te”, con l’aiuto di un operatore telefonico da richiedere sempre via web, oppure dall’app MySky. Possono partecipare soltanto i titolari di un abbonamento residenziale Sky per i servizi Pay TV, escluso quello a marchio NOW, che non siano ancora clienti della fibra di Sky. Il premio spetta anche a chi aggiunge le opzioni Voce Unlimited, Ultra Wifi e Voce Estero, quest’ultima con chiamate illimitate verso i fissi di alcuni Paesi stranieri.

Dopo l’attivazione, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del diritto di recesso, arriva una email con le istruzioni. Il link contenuto nel messaggio va aperto entro 5 giorni inserendo il proprio codice fiscale e il codice cliente riportato sul contratto. Se i dati risultano corretti il diritto al premio viene confermato e il buono viene spedito nei 60 giorni seguenti. Ovviamente non bisogna esercitare il ripensamento, annullare o cessare il contratto né migrare verso un altro operatore entro 14 giorni dalla firma.

Le offerte Sky Wifi per chi ha già Sky TV

Dal 24 agosto 2026 i clienti Sky TV che attivano online pagano 20,90 euro al mese per il primo anno a prescindere dalla copertura, quindi su rete Open Fiber, Fastweb o FiberCop. Dal 28 settembre lo stesso sconto vale anche nei negozi Sky. La versione base include internet illimitato in FTTC (Super Internet) o fibra FTTH (Fibra100%), chiamate a consumo e modem Wifi Hub, poi sale a 29,90 euro. Sky Wifi Plus aggiunge le telefonate illimitate verso fissi e mobili nazionali gratis per 12 mesi, sempre a 20,90 euro e poi a 34,90 euro.

Con Sky Wifi Ultra si ottiene anche la rete mesh creata dallo Sky Wifi Spot a 25,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 34,90 euro, mentre Ultra Plus unisce mesh e chiamate illimitate allo stesso prezzo iniziale per poi passare a 39,90 euro. Da sola l’opzione Voce Unlimited costa 5 euro al mese dopo l’anno gratuito, mentre Ultra Wifi prevede 5 euro mensili con attivazione da 50 euro, in alcuni casi gratuita. Le offerte restano in commercio fino al 27 dicembre 2026 con attivazione gratuita invece di 49 euro. In caso di recesso la dismissione costa 29,90 euro per la FTTH o 23,31 euro per la FTTC e la migrazione 11,09 euro.

Nel profilo base le chiamate a consumo verso i fissi nazionali costano 0 euro al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi, verso i mobili 19 centesimi al minuto con lo stesso scatto. Sono compresi tutti i servizi accessori voce come il trasferimento di chiamata e Chi ti Chiama.

Modem e velocità di navigazione

Per le nuove attivazioni dal 3 dicembre 2024 viene consegnato un nuovo Sky Wifi Hub con tecnologia WiFi 6, bianco anziché nero e con un solo LED frontale, riservato ai nuovi clienti in fibra FTTH. Nel rispetto della delibera AGCOM sul modem libero resta comunque possibile usare un apparecchio di propria scelta, purché rispetti i requisiti minimi indicati nell’area Assistenza.

Sulla fibra FTTH di Open Fiber, Fastweb e FiberCop la velocità massima arriva a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con le stesse prestazioni anche nelle Aree Bianche servite dalla rete pubblica di Open Fiber. Con la tecnologia Misto Fibra Rame FTTC di Fastweb e FiberCop si raggiungono invece fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload, oppure fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Fonte: TecnoAndroid