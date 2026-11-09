Amazon avvisa i clienti Prime: come verificare le email sospette

Con il Black Friday ormai alle porte, Amazon ha deciso di giocare d’anticipo contro le truffe online e sta inviando un avviso specifico ai propri clienti e agli abbonati Amazon Prime. Il motivo è semplice: i tentativi di phishing che sfruttano il nome del colosso dello shopping online sono in costante aumento, e l’azienda vuole far conoscere meglio uno strumento pensato proprio per controllare messaggi ed email sospette. Si tratta di un servizio ufficiale di verifica, gratuito e piuttosto immediato da utilizzare, che permette di capire in poco tempo se una comunicazione arriva davvero da Amazon oppure da qualcuno che si spaccia per l’azienda.

Perché il phishing continua a funzionare

I cybercriminali non stanno mai fermi e perfezionano di continuo le loro tecniche per raggirare le persone. Il phishing resta una delle minacce più diffuse e insidiose della rete, anche perché si basa su un meccanismo tanto banale quanto efficace. I truffatori contattano le potenziali vittime presentandosi come aziende o servizi conosciuti, Amazon compresa, con l’obiettivo di guadagnarsi la loro fiducia. Una volta abbassate le difese, il passo successivo è convincerle a condividere dati personali, credenziali di accesso o informazioni finanziarie riservate.

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Il problema è che questi tentativi non arrivano soltanto per posta elettronica. Capita di ricevere SMS o perfino telefonate che sembrano provenire direttamente da Amazon, con toni e formule che imitano quelli delle comunicazioni autentiche. Distinguere il vero dal falso, a colpo d’occhio, non è sempre facile, e proprio su questa incertezza fanno leva i malintenzionati. Ed è qui che entra in gioco lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma.

Come funziona il servizio di verifica di Amazon

Il sistema è davvero alla portata di chiunque. Per sapere se un messaggio è genuino oppure una fregatura basta inoltrarlo, oppure inviare la propria richiesta, all’indirizzo verify@amazon.it. Il servizio risponde in tempi brevi e conferma se quella comunicazione è stata effettivamente spedita da Amazon. Nessuna procedura complicata, niente moduli da compilare: un semplice inoltro e si attende la risposta.

La raccomandazione generale resta quella di non interagire in alcun modo con un messaggio sospetto prima di averlo sottoposto alla verifica. Cliccare su un link, rispondere o scaricare un allegato senza aver controllato può infatti esporre a rischi seri. Amazon spiega inoltre che, dopo la segnalazione, invierà in automatico un rapporto ai propri team interni e continuerà a tenere sotto osservazione l’account coinvolto, così da individuare eventuali attività anomale.

Il tempismo dell’avviso non è casuale. Con l’arrivo del Black Friday, che partirà a breve, è molto probabile che i truffatori tornino all’attacco intensificando le loro campagne. Nelle settimane delle grandi offerte la quantità di email promozionali, notifiche e messaggi cresce in modo considerevole, e diventa più semplice per un tentativo di raggiro confondersi tra le comunicazioni legittime. Per questo durante il periodo degli sconti conviene non abbassare la guardia e fare molta attenzione ai siti e ai moduli in cui si inseriscono i propri dati personali o finanziari. Nel dubbio, un controllo in più può evitare spiacevoli sorprese.

Fonte: TecnoAndroid