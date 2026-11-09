Perplexity Teammates: agenti AI sempre attivi per sfidare OpenAI

Perplexity ha deciso di sfidare apertamente OpenAI e Anthropic sul terreno degli agenti AI pensati per il lavoro. La startup ha presentato Teammates, una nuova serie di assistenti sempre attivi capaci di ricoprire più ruoli all’interno dello stesso spazio di lavoro. Il punto di forza dichiarato è la continuità, perché questi agenti attingono a progetti, competenze e memoria già presenti negli strumenti Perplexity che le persone utilizzano abitualmente.

L’idea, insomma, è evitare di ripartire da zero ogni volta. Chi ha già costruito un certo flusso di lavoro dentro l’ecosistema dell’azienda ritrova tutto al proprio posto, pronto per essere affidato ai nuovi colleghi digitali. Un approccio che punta a trasformare gli agenti in qualcosa di più di semplici esecutori di comandi isolati, con un ruolo preciso e una memoria del lavoro svolto fino a quel momento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funzionano i Teammates di Perplexity

Alla base di tutto c’è Perplexity Computer, il sistema di intelligenza artificiale in grado di distribuire agenti direttamente sul dispositivo per portare a termine compiti specifici. I Teammates si integrano con questa piattaforma, ma secondo l’azienda fanno un passo ulteriore. Vengono descritti come uno strato costruito “sopra” Computer, con la possibilità di collaborare e di gestire attività continuative e su larga scala, quindi non solo singole richieste da sbrigare al volo.

Nella pratica significa che a ciascun Teammate può essere assegnato un incarico diverso e che tutti possono lavorare in contemporanea. Uno si occupa di una cosa, un altro porta avanti un compito differente, senza bisogno di aspettare che il primo abbia finito. Un meccanismo molto simile a quello già visto con Dots di OpenAI e con Claude Duet di Anthropic, segno che le grandi aziende del settore stanno andando tutte più o meno nella stessa direzione.

Per seguire l’avanzamento delle attività ogni Teammate dispone di un proprio thread all’interno dell’app Perplexity. In questo modo diventa più semplice capire chi sta facendo cosa e a che punto si trova ogni singolo lavoro, senza dover rincorrere informazioni sparse. Non solo. Gli agenti possono essere raggiunti anche su Slack, dove è possibile interagire con loro all’interno di uno degli strumenti di comunicazione più diffusi negli ambienti professionali.

Il prezzo e la visione di Aravind Srinivas

C’è però un aspetto che distingue nettamente la proposta di Perplexity da quella delle concorrenti, ed è il costo. Per accedere ai Teammates serve infatti un abbonamento al piano Max, che costa circa 185 euro al mese. Una cifra decisamente più alta rispetto alle soluzioni analoghe proposte dalle rivali, che rende questa funzione molto più impegnativa dal punto di vista economico rispetto a quanto offerto da OpenAI e Anthropic.

Le ambizioni della società, comunque, vanno ben oltre il singolo abbonato e il singolo assistente. Il CEO Aravind Srinivas ha spiegato su X quale sia la prospettiva di lungo periodo per questi agenti AI dedicati al lavoro. “Con il tempo immaginiamo che ogni organizzazione abbia centinaia di teammates al lavoro per ciascuna persona”, ha scritto il numero uno di Perplexity.

Fonte: TecnoAndroid