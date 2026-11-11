iPadOS 27.3 introduce il doppio tocco per ingrandire le finestre

Con iPadOS 27.3, attualmente disponibile in versione beta, Apple introduce una nuova impostazione dedicata alla gestione delle finestre su iPad. Si tratta di una piccola aggiunta, opzionale e semplice da attivare, che permette di ridimensionare le app con un doppio tocco sulla parte superiore della finestra. Sembra un dettaglio, ma nell’uso di tutti i giorni può fare parecchia differenza.

Per capire perché questa novità abbia senso bisogna fare un passo indietro. Con iPadOS 26 e poi con iPadOS 27 il sistema operativo del tablet di Apple ha ricevuto aggiornamenti sostanziosi, soprattutto sul fronte del multitasking. Chi utilizza iPad Pro come computer principale ha trovato in queste versioni dei miglioramenti notevoli, con strumenti per organizzare le finestre decisamente più potenti rispetto al passato. Nel complesso, cambiamenti accolti come veri passi avanti.

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Il problema dei pulsanti a semaforo

Tanta potenza però ha portato con sé anche qualche stranezza che aveva bisogno di essere rifinita. Una riguarda proprio il ridimensionamento tramite i pulsanti a semaforo, cioè i controlli collocati nell’angolo in alto a sinistra di ogni finestra. In iPadOS 27 questi comandi si spostano e in alcuni casi spariscono del tutto a seconda delle dimensioni dell’app. Un comportamento che alla lunga può risultare piuttosto frustrante, soprattutto per chi ha l’abitudine di passare spesso da una disposizione all’altra.

La strada più efficiente resterebbe quella delle scorciatoie da tastiera dedicate ai controlli delle finestre. Non tutti però le hanno memorizzate e non tutti lavorano con una tastiera collegata al tablet. Ed è proprio qui che entra in gioco l’aggiunta di iPadOS 27.3, pensata per offrire un’alternativa più immediata e alla portata di chiunque.

Come funziona il doppio tocco su iPadOS 27.3

L’opzione si trova all’interno delle Impostazioni, nella sezione Multitasking e gesti. Chi ha già abilitato la modalità delle app in finestra vedrà comparire, subito sotto, una nuova voce che consente di ingrandire la finestra toccando due volte la sua parte superiore. Trattandosi di una funzione facoltativa va accesa manualmente.

Una volta abilitata, il meccanismo è molto intuitivo. Due tocchi sulla parte alta della finestra, oppure un doppio clic se si usa il trackpad, portano l’app a occupare l’intero schermo. Un altro doppio tocco la riporta poi alle dimensioni che aveva in precedenza, senza dover risistemare nulla a mano.

La funzione si rivela particolarmente comoda per chi usa iPad soprattutto con le dita oppure per chi semplicemente non ha ancora preso abbastanza confidenza con le combinazioni di tasti da ricordarle. Anche chi tende a mantenere le proprie app disposte in configurazioni ben precise può trarne vantaggio. Capita spesso infatti di voler passare a schermo intero solo temporaneamente, per poi tornare alla sistemazione abituale senza perdere il lavoro di organizzazione fatto in precedenza.

Con la nuova impostazione di iPadOS 27.3 questo passaggio diventa rapido e non richiede più né i pulsanti a semaforo né la tastiera. È un ritocco che rende la gestione delle finestre su iPad più rifinita e meno macchinosa, con un gesto che risulta naturale sia con il tocco sia con il puntatore del trackpad.

Fonte: TecnoAndroid