Xiaomi 18 Pro e Pro Max in Europa: evento il 17 novembre a Parigi

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max arrivano ufficialmente in Europa e c’è già una data precisa da segnare in calendario. La presentazione dedicata al mercato europeo si terrà martedì 17 novembre a Parigi, con inizio alle 14:00 ora italiana. Chi non ha intenzione di prendere un aereo per la capitale francese potrà seguire tutto in diretta streaming su YouTube e su X, comodamente dal divano di casa.

Non si tratta però di un debutto assoluto. I due nuovi top di gamma del marchio cinese sono stati svelati in Cina già a fine settembre, quindi il quadro tecnico è piuttosto chiaro da settimane. L’appuntamento parigino serve soprattutto a ufficializzare lo sbarco nel Vecchio Continente e, aspetto tutt’altro che secondario, a chiarire quanto costeranno da queste parti.

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Cosa offrono Xiaomi 18 Pro e Pro Max

Sul fronte delle specifiche le carte sono già scoperte. Entrambi i modelli puntano forte sulla fotografia grazie a una doppia fotocamera da 200 megapixel sviluppata con ottica Leica, un sodalizio che accompagna ormai da tempo gli smartphone più ambiziosi dell’azienda. A questo si aggiunge un elemento piuttosto insolito, cioè un secondo schermo posizionato sul retro, chiamato Back Display, che rende i due telefoni riconoscibili anche solo a colpo d’occhio.

Il resto della dotazione segue la stessa logica: dentro c’è tutto il meglio che Xiaomi è in grado di mettere sul piatto in questo momento. L’azienda stessa ha scelto parole piuttosto ambiziose per raccontare i nuovi dispositivi, parlando di “personalizzazione e fotografia portate al livello successivo”. Una frase che riassume bene le due anime del progetto, da una parte il comparto fotografico e dall’altra la possibilità di adattare il telefono alle proprie abitudini anche attraverso quel display posteriore.

Per chi vuole scendere nei dettagli, le schede tecniche complete di Xiaomi 18 Pro e Pro Max sono già disponibili, proprio perché i due modelli circolano sul mercato cinese da qualche settimana. Nessun mistero sotto la scocca, insomma. Le uniche vere incognite riguardano ciò che cambierà nel passaggio dalla versione cinese a quella internazionale.

Batterie ridotte e prezzi alti per le versioni globali

C’è infatti un rovescio della medaglia che conviene conoscere prima dell’evento. Le versioni globali avranno batterie più piccole rispetto a quelle dei modelli venduti in Cina. Non è una novità assoluta, anzi, Xiaomi ha già adottato questa strategia in passato e il copione sembra ripetersi anche stavolta. Chi ha seguito con attenzione la presentazione cinese dovrà quindi ridimensionare un po’ le aspettative sull’autonomia.

Nemmeno il capitolo costi promette sorprese piacevoli. I prezzi europei si annunciano decisamente elevati, in linea con il posizionamento premium dei due dispositivi. Le cifre ufficiali verranno comunicate solo durante la presentazione di Parigi, ma le premesse lasciano pochi dubbi sul fatto che servirà una spesa importante per portarsi a casa uno dei due modelli. Meglio saperlo con un po’ di anticipo, così da non restare spiazzati quando i listini verranno mostrati sul palco.

Quanto alla gamma, l’azienda è stata chiara: a Parigi saliranno sul palco soltanto i due modelli Pro. Non ci sarà spazio per la versione base e nemmeno per una variante Ultra, che risulta cancellata in via definitiva. L’unica eventuale sorpresa potrebbe riguardare l’arrivo di Xiaomi Watch S5 nella versione da 41 mm, uno smartwatch che al momento è disponibile esclusivamente in Cina.

Fonte: TecnoAndroid