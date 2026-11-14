Sky regala un anno di Amazon Prime per il Black Friday

Per il Black Friday Sky ha deciso di puntare su un omaggio decisamente concreto, cioè 1 anno di Amazon Prime gratuito per chi attiva alcuni pacchetti Sky TV, anche abbinati alla connessione di rete fissa Sky Wifi. La promozione è partita il 9 novembre 2026 e resterà valida fino al 30 novembre 2026. Si chiama “Intrattenimento Sky 2026” e riguarda sia i nuovi abbonati sia chi è già cliente.

Prima di questa campagna, dal 6 ottobre all’8 novembre 2026, era attiva un’iniziativa simile che regalava sempre 12 mesi di Amazon Prime, in quel caso legati a un pacchetto Sky TV con Sky Sport, eventualmente insieme a Sky Mobile e Sky Wifi. Quella promo adesso è scaduta. Al suo posto ne è arrivata una gemella, la versione Bis, praticamente identica e valida anch’essa dal 9 al 30 novembre 2026. Cambia solo un dettaglio: il link per riscattare l’abbonamento va usato entro il 30 agosto 2027, mentre prima la scadenza era fissata al 31 agosto.

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Le offerte Sky TV incluse nella promozione

Chi arriva per la prima volta e vuole soltanto la parte televisiva può scegliere tra tre combinazioni: Sky TV + Netflix, Sky TV + Netflix + Sky Cinema con Ultra HD oppure Sky TV + Sky Cinema + Sky Calcio. L’attivazione passa da tutti i canali presenti sul territorio nazionale. Si va dal sito Sky, in autonomia o chiedendo di essere ricontattati, ai comparatori online, fino a Gruppo Distribuzione, Sky Center, Sky Service, negozi monomarca e operatori del call center.

Chi invece vuole aggiungere la fibra di casa ha a disposizione Sky TV + Sky Cinema + Sky Wifi oppure la formula più semplice Sky TV + Sky Wifi. Qui però si passa soltanto dal sito ufficiale, sempre con la possibilità di farsi richiamare.

Per i già clienti il discorso è un po’ diverso. Serve un cambio offerta verso uno dei tre pacchetti TV citati prima, da richiedere esclusivamente al call center Sky al numero 06 7762, così da essere identificati correttamente come aventi diritto. Il cambio comporta un vincolo di 18 mesi dalla data di modifica per mantenere il prezzo scontato. C’è anche un’altra conseguenza da considerare: chi è iscritto a Sky Extra perde automaticamente tutti i vantaggi accumulati, e gli eventuali sconti ancora in corso sull’offerta precedente non vengono rimborsati.

I nuovi abbonati devono fornire un indirizzo email valido, indispensabile per ricevere il link, e pagare con carta di credito o addebito sul conto corrente. I servizi vanno attivati entro 60 giorni dall’adesione. Con la tecnologia Sky Stream basta collegare il decoder, che arriva a casa senza bisogno dell’installatore. Chi è già cliente deve solo confermare o aggiornare l’email, visto che risulta già attivo.

Come funziona il link per Amazon Prime e cosa offre

Entro 30 giorni dall’attivazione, che per i vecchi clienti coincide con il cambio offerta, arriva un’email con un link univoco e personale. Il codice può servire per aprire un nuovo abbonamento Prime con i primi 12 mesi pagati da Sky, oppure per allungare di un anno un abbonamento già attivo e a pagamento. Non funziona invece sugli account che hanno già Prime gratuito grazie ad altre promozioni o iniziative di terzi. Scaduto l’anno, il servizio si rinnova da solo a 4,99 euro al mese con addebito diretto di Amazon, a meno che l’utente non disattivi il rinnovo. Il premio vale 59,88 euro IVA inclusa.

Dentro l’abbonamento ci sono le spedizioni gratuite in 1 giorno lavorativo su oltre 2 milioni di prodotti, e in 2 o 3 giorni sugli altri, poi Amazon Music, il cloud gaming Amazon Luna Standard e soprattutto Prime Video. Sulla piattaforma, oltre a film e serie, c’è una partita di Champions League ogni mercoledì fino alla stagione 2030/2031. Da ottobre 2025 si sono aggiunte anche alcune partite dell’NBA. Gli abbonati Sky potranno così seguire per un anno anche gli incontri trasmessi da Amazon e vedere tutte le partite, dato che con Sky ne sono incluse solo alcune. Dal 9 aprile 2024 su Prime Video in Italia compare un numero limitato di annunci pubblicitari, che si possono eliminare con un’opzione aggiuntiva da 1,99 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid