Mass Effect 5 e la serie Amazon dovevano completarsi a vicenda

Il futuro di Mass Effect avrebbe potuto passare anche dal piccolo schermo, e non in modo marginale. Secondo quanto raccontato da Michael Gamble, ex project director ed executive producer di BioWare, il quinto capitolo della celebre saga di fantascienza e la serie TV di Amazon erano stati pensati per crescere insieme. Non si trattava quindi di due prodotti separati che condividevano soltanto un marchio, ma di progetti concepiti in maniera complementare, con direzioni narrative almeno in parte comuni.

La rivelazione è arrivata quasi per caso, sotto forma di risposta su X. Un fan aveva chiesto a Gamble se la trama di Mass Effect Universe, il nome con cui il nuovo gioco era conosciuto all’interno dello studio, sarebbe stata riutilizzata anche per l’adattamento televisivo. La replica dell’ex dirigente è stata breve ma piuttosto eloquente, visto che secondo lui “entrambi erano pensati per completarsi a vicenda”. Una frase che lascia intendere una collaborazione stretta tra le due produzioni, con i rispettivi team chiamati a tenersi aggiornati sulle scelte di trama.

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Un multiverso per tenere insieme tutti i finali

Le informazioni sul progetto videoludico sono sempre state poche, e proprio per questo la dichiarazione di Gamble assume un certo peso. Altre indiscrezioni circolate nel tempo indicano infatti che Mass Effect 5 avrebbe dovuto confrontarsi con il tema del multiverso. Tra le idee sul tavolo ci sarebbe stata anche la possibilità di permettere ai giocatori di spostarsi tra diverse linee temporali, anche se su come questa meccanica avrebbe funzionato in concreto non è mai trapelato nulla.

Un’impostazione del genere non sarebbe stata soltanto un espediente narrativo d’effetto. Avrebbe potuto sciogliere uno dei nodi più spinosi per il prosieguo della saga, ovvero decidere quale dei finali di Mass Effect 3 considerare canonico. Con l’esistenza di universi paralleli, BioWare avrebbe avuto modo di giustificarli tutti senza scontentare nessuno, dato che ogni conclusione scelta dai giocatori avrebbe trovato una sua collocazione legittima all’interno del racconto.

Che fine ha fatto la serie di Amazon

Molto meno definita appare invece la situazione dell’adattamento televisivo. Amazon e MGM avevano annunciato il progetto nel 2024, ma da quel momento le notizie ufficiali sono state davvero scarse. Le voci più recenti parlano comunque di una produzione ancora in fase di sviluppo, con Doug Jung e Daniel Casey coinvolti nel ruolo di showrunner.

Le parole di Gamble hanno riacceso le speranze della community, che vede nella serie Amazon una possibile strada per far proseguire il franchise sotto un’altra forma. Va detto però che la dichiarazione non offre alcuna garanzia sul fatto che lo show arrivi davvero sugli schermi. Il punto più interessante riguarda semmai quanto del lavoro di scrittura realizzato per il videogioco possa sopravvivere nella trasposizione televisiva. Se i due progetti erano nati per completarsi a vicenda, la serie potrebbe diventare una delle poche occasioni per scoprire almeno in parte la direzione che BioWare aveva immaginato per il futuro di Mass Effect.

Fonte: TecnoAndroid