ESP32 S31 e Linux 6.18 ufficiale: il segreto è nella MMU

Far girare Linux su un microcontrollore ESP32 non è più una sfida riservata a smanettoni armati di pazienza e trucchi creativi. Questa volta il risultato arriva per vie ufficiali, senza forzature e senza aggirare i limiti dell’hardware. Espressif ha infatti pubblicato un ramo di sviluppo dedicato a Linux 6.18 e pensato per il nuovo ESP32 S31, un chip che possiede tutto ciò che serve per eseguire il kernel completo.

Per capire la portata della notizia conviene fare un passo indietro. Vedere Linux in esecuzione su questa famiglia di componenti ha significato quasi sempre assistere a un esperimento, curioso sulla carta ma lontano da un utilizzo concreto. Con il nuovo ESP32 S31 lo scenario cambia, perché il supporto nasce direttamente da chi il chip lo progetta. Ed è proprio questo il dettaglio che rende la novità interessante per sviluppatori e appassionati.

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Il segreto sta nella gestione della memoria

Il vero salto in avanti riguarda il modo in cui il processore tratta la memoria. ESP32 S31 integra due core RISC V capaci di spingersi fino a 320 MHz e soprattutto dispone di una MMU, sigla che sta per Memory Management Unit. Si tratta di un elemento assente in molti microcontrollori tradizionali ed è proprio qui che si gioca tutta la partita.

Grazie alla MMU il chip può sfruttare la memoria virtuale e tenere separate le operazioni del sistema operativo da quelle delle applicazioni. In parole semplici ogni programma lavora nel proprio spazio senza invadere quello riservato al cuore del sistema. Sono due funzionalità considerate fondamentali per il funzionamento di Linux, che ha bisogno di questo tipo di supporto hardware per esprimersi nella sua forma integrale.

Ecco perché la presenza dell’unità di gestione della memoria fa tutta la differenza. Non si parla di una versione ridotta o adattata alla buona ma della possibilità concreta di avviare il kernel nella sua interezza su un componente che appartiene comunque alla categoria dei microcontrollori.

Un chip embedded con ambizioni più grandi

Nonostante il salto di qualità sul fronte software, il nuovo arrivato in casa Espressif non rinuncia alle caratteristiche che hanno reso così diffusa la famiglia ESP32. A bordo trovano posto il WiFi 6, il Bluetooth e lo Zigbee, oltre a diverse interfacce pensate per collegare sensori e altri dispositivi esterni.

La connettività resta quindi uno dei punti di forza, come ci si aspetta da una linea di prodotti molto apprezzata da chi realizza progetti connessi. Il mondo embedded rimane la destinazione naturale di ESP32 S31, ma con una marcia in più rispetto a quanto visto finora su questo genere di componenti.

La differenza sta tutta nella possibilità di affidarsi a un sistema operativo decisamente più articolato rispetto a quelli impiegati di solito su questa categoria di hardware. Su schede e chip del genere si lavora normalmente con soluzioni leggere ed essenziali, mentre la proposta di Espressif apre la strada a un ambiente ben più strutturato come quello offerto da Linux.

Il ramo di sviluppo di Linux 6.18 pubblicato da Espressif costituisce la base ufficiale su cui lavorare per portare il kernel completo sul nuovo ESP32 S31, con i suoi due core RISC V e la MMU integrata.

Fonte: TecnoAndroid