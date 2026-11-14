Apple Maps su iOS 27: dove trovare le Local Lists settimanali

Tra le novità che iOS 27 ha portato su Apple Maps ce n’è una che rischia di passare inosservata, eppure si rinnova ogni settimana con suggerimenti sempre diversi. Si chiama Local Lists e raccoglie i locali che stanno guadagnando popolarità in una determinata zona, a partire dai ristoranti del momento. Il funzionamento è semplice, ma per trovarla serve sapere dove guardare, perché Apple l’ha sistemata in un angolo piuttosto nascosto dell’app.

Apple Maps su iOS 27: cosa sono le Local Lists e come si differenziano dalle Guide

Da tempo l’app di navigazione di Cupertino offre la funzione Guide, che permette di sfogliare raccolte curate di posti che meritano una visita. A volte sono preparate dal team editoriale di Apple, altre volte nascono dalla collaborazione con personaggi famosi oppure sono legate all’attualità. Le nuove Local Lists si muovono più o meno nella stessa direzione e possono essere considerate un’estensione delle Guide, con una differenza sostanziale: vengono aggiornate ogni settimana con i luoghi che stanno andando per la maggiore.

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Apple descrive la funzione spiegando che gli utenti di Apple Maps negli Stati Uniti possono trovare il posto giusto per incontrare gli amici, mangiare fuori e molto altro. Sfruttando informazioni intelligenti su ciò che è di tendenza, Mappe propone raccolte di luoghi rilevanti a livello locale, dai ristoranti più gettonati ai posti ideali per portare i bambini, così da rendere più facile la ricerca. L’azienda sottolinea anche un aspetto legato alla riservatezza: tutti i dati vengono elaborati tenendo conto della privacy e non sono mai collegati ai singoli utenti.

L’idea delle Guide era già apprezzata da chi ama scoprire posti nuovi, ma l’aggiornamento continuo cambia parecchio le cose. Chi è sempre a caccia del ristorante del momento ha ora uno strumento comodo per restare al passo con le ultime tendenze della propria città, senza dover cercare altrove.

Dove trovare le Local Lists nell’app Mappe di iOS 27

Anche chi usa iOS 27 da mesi potrebbe non aver mai visto questa sezione, e il motivo è proprio la sua posizione poco visibile. Per raggiungerla bisogna toccare il campo di ricerca di Mappe e scorrere verso il basso fino a una nuova voce chiamata Trending Restaurants. Su iPhone 18 Pro questa sezione finisce di default dietro la tastiera, quindi prima è necessario scorrere e chiudere la tastiera per vederla comparire.

I ristoranti di tendenza vengono classificati in una graduatoria da 1 a 20. Nella schermata di ricerca ne appaiono soltanto alcuni, ma basta un tocco per aprire l’elenco completo. Aprendo per esempio la lista dei ristoranti di tendenza a New York si ottengono 20 locali da tenere d’occhio.

Ma come si entra in classifica? Secondo la spiegazione presente all’interno dell’app, l’elenco comprende i ristoranti che stanno crescendo in popolarità nel corso della settimana, sulla base di ciò che le persone visualizzano, condividono e con cui interagiscono su Apple Maps. Proprio perché queste liste cambiano ogni sette giorni, Apple consiglia di salvare i posti che si intende visitare, operazione resa immediata da un pulsante + collocato accanto a ciascun locale.

Quante sono le liste disponibili negli Stati Uniti

Non è del tutto chiaro quante aree degli Stati Uniti dispongano di elenchi localizzati in iOS 27. Esplorando la raccolta completa delle Local Lists, però, se ne contano in totale 1.021, un numero che rende molto probabile la presenza di una lista dedicata anche alla propria zona.

Per sfogliare tutte le liste disponibili occorre aprire uno degli elenchi dei Trending Restaurants e poi toccare il punto in cui compaiono il logo Apple e la dicitura Local Lists, vicino al testo che indica la data dell’ultimo aggiornamento.

Fonte: TecnoAndroid