Fyto, il vaso smart che mostra con le faccine come sta la pianta

Capire al volo se una pianta da appartamento sta bene, senza dover leggere numeri o grafici, è l’obiettivo di Fyto. Si tratta di un piccolo vaso smart che trasforma lo stato di salute della pianta in una faccina mostrata su un display frontale. Alla base del progetto c’è un microcontrollore ESP32 S3 e l’intenzione è chiara fin da subito, cioè rendere la cura del verde domestico più semplice e immediata anche per chi non è mai stato particolarmente portato per il giardinaggio.

L’approccio è curioso proprio perché rinuncia alla classica schermata piena di valori e percentuali. Al posto dei dati grezzi Fyto propone un’espressione, qualcosa che chiunque riesce a decifrare con un’occhiata veloce passando accanto alla pianta. Niente app da aprire o parametri da confrontare, basta guardare il vaso per capire se va tutto bene oppure se serve intervenire.

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Come funziona Fyto e cosa raccontano le faccine

Credits: TecnoAndroid

Il meccanismo è piuttosto lineare. Alcuni sensori raccolgono informazioni sull’ambiente circostante e sul terreno, il sistema elabora questi dati e sul piccolo schermo compare un’emoji che riassume in modo sintetico la condizione della pianta. Ogni faccina corrisponde a una situazione precisa e questo rende la lettura praticamente istantanea.

Quando tutti i valori rientrano nei limiti corretti il vaso mostra una faccina sorridente, il segnale che la pianta sta bene e non ha bisogno di nulla. Se invece la temperatura sale troppo o scende oltre il dovuto, l’espressione cambia e diventa accaldata oppure infreddolita a seconda del caso. Quando il terreno inizia ad asciugarsi appare una goccia, un promemoria piuttosto esplicito che è arrivato il momento di annaffiare. C’è poi la faccina assonnata, che indica una carenza di luce e suggerisce di spostare il vaso in un punto più luminoso della casa.

Il valore di Fyto sta proprio in questa traduzione. Parametri tecnici come umidità del terreno, temperatura e luminosità diventano segnali comprensibili a prima vista. Chi non ha voglia o competenze per interpretare grafici e valori numerici trova nel vaso un intermediario semplice, quasi un modo per far parlare la pianta con un linguaggio che tutti conoscono. Più facile di così è difficile immaginarlo.

Un vaso smart da costruire in casa

Credits: TecnoAndroid

Oltre al monitoraggio c’è anche un tocco giocoso che rende il dispositivo meno freddo di quanto ci si potrebbe aspettare. Toccando il vaso smart Fyto reagisce mostrando cuori e occhi più grandi, come se la pianta avesse appena ricevuto una coccola. Un dettaglio che non aggiunge funzioni pratiche ma contribuisce a dare al progetto un carattere simpatico e immediato.

Fyto non è un prodotto commerciale pronto da acquistare. Nasce infatti come soluzione fai da te e sfrutta componenti facili da reperire, scelta che lo rende accessibile a un pubblico piuttosto ampio. Il cuore del sistema resta il microcontrollore ESP32 S3, una piattaforma molto diffusa tra gli appassionati di elettronica, affiancata dai sensori che si occupano di rilevare le condizioni del terreno e dell’ambiente.

Tutto il materiale utile per replicare il progetto è stato reso pubblico. Online sono disponibili gli schemi, l’elenco dei componenti necessari e i dettagli tecnici, così chi possiede un minimo di dimestichezza con l’elettronica e con i microcontrollori può provare a costruire il proprio Fyto partendo da zero e portarsi in casa un vaso capace di segnalare con una faccina quando la pianta ha sete, freddo o poca luce.

Fonte: TecnoAndroid