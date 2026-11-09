Windows 11, copia e incolla non funziona: cause e prime soluzioni

Premere Ctrl+C per copiare un testo o un’immagine e Ctrl+V per incollarlo è un gesto quasi automatico, ma a volte il copia e incolla non funziona in Windows 11 e il contenuto semplicemente non arriva a destinazione. Può comparire qualcosa copiato in precedenza oppure la combinazione di tasti smette di rispondere all’improvviso. In altri casi l’inconveniente riguarda solo alcune applicazioni, la cronologia richiamata con Windows+V o il passaggio di dati tra il PC locale e il Desktop remoto.

Le cause possono essere diverse. Può trattarsi di un programma che tiene occupati gli Appunti di sistema, di un intoppo temporaneo della sessione utente, di un software di terze parti o di una configurazione che blocca il trasferimento di certi contenuti.

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Come funzionano gli Appunti e dove nascono i problemi

Gli Appunti, la clipboard nella terminologia inglese, sono l’area attraverso cui applicazioni diverse si scambiano testo, immagini, file e altri dati. Con Ctrl+C il programma di origine rende disponibile la selezione tramite le interfacce del sistema operativo, poi con Ctrl+V l’applicazione di destinazione recupera i dati e li interpreta nei formati che supporta. Un testo preso dal browser per esempio può esistere contemporaneamente come testo semplice e come HTML, e sarà il programma ricevente a scegliere quale versione usare.

C’è poi il cosiddetto delayed rendering. Un’applicazione può dichiarare certi formati senza generarli subito, preparandoli solo quando un altro programma li richiede. Con contenuti complessi è comodo, però se il software di origine si blocca o si chiude prima del tempo l’incollaggio può fallire. Anche l’accesso simultaneo crea grattacapi perché Windows 11 consente a una sola finestra alla volta di aprire gli Appunti tramite API come OpenClipboard, GetClipboardData e SetClipboardData. Se un processo li trattiene più del necessario gli altri faticano a leggere o scrivere.

Le prime verifiche e le soluzioni più rapide

Il primo passo è capire se il guasto è generale o legato a un solo programma. Basta aprire il Blocco note, scrivere una frase, copiarla e incollarla su una nuova riga, poi ripetere la prova copiando dal browser. Se il menu contestuale funziona ma Ctrl+V no, la scorciatoia potrebbe essere intercettata o la tastiera fare i capricci. Se invece Ctrl+V va e Windows+V no, il sospetto cade sulla cronologia disattivata o malfunzionante. Alcuni software aziendali, gestori di password e sistemi di prevenzione della perdita dei dati (DLP) bloccano poi di proposito la copia di informazioni riservate.

Quando il sistema continua a incollare il contenuto sbagliato si può svuotare la clipboard con clip.exe. Si preme Windows+R, si digita cmd e nel Prompt dei comandi si lancia echo off | clip. Il comando sostituisce il contenuto corrente con testo privo di significato. Non riavvia il sottosistema e non risolve conflitti tra processi, ma aiuta a capire se un nuovo Ctrl+C torna a funzionare.

La Cronologia degli Appunti si controlla cercando “Appunti” nella casella di ricerca e aprendo Impostazioni appunti, dove si attiva la funzione e si cancellano i dati salvati. Conserva fino a 25 elementi con un tetto di 4 MB per singola voce e supporta testo, HTML e immagini bitmap. Questo limite vale solo per la cronologia e non per ogni copia e incolla. Gli elementi non fissati spariscono al riavvio, mentre la sincronizzazione tra dispositivi tramite account Microsoft non serve al funzionamento locale.

Esplora file, programmi invadenti e singole applicazioni

Se a non farsi copiare sono file e cartelle, il responsabile potrebbe essere Esplora file e riavviarlo di solito basta. Si apre cmd come amministratore e si eseguono taskkill /im explorer.exe /f e subito dopo explorer.exe. La barra delle applicazioni sparisce per qualche secondo e poi ricompare, i documenti restano al loro posto anche se le finestre di Esplora file possono chiudersi. Quando il problema tocca tutti i programmi conviene anche disconnettersi e rientrare nella sessione.

Spesso sottovalutata è l’interferenza di software che monitorano o sincronizzano gli Appunti, come gestori della cronologia, strumenti di accesso remoto, utility di automazione o per la tastiera e alcune applicazioni di sicurezza. Anche un programma apparentemente estraneo può creare guai se gestisce male le chiamate alle API. La strada è chiudere quelli non indispensabili, a partire dai più recenti, controllando l’area di notifica e il Task Manager prima di rifare il test nel Blocco note.

Se il difetto si presenta solo in Chrome, Edge, Word o Excel bisogna concentrarsi sull’applicazione anziché sull’intero sistema. Nei browser alcune pagine web intercettano gli eventi della tastiera o degli Appunti tramite JavaScript e possono sfruttare la Clipboard API, che permette di leggere o scrivere il contenuto copiato.

Fonte: TecnoAndroid