Disastri naturali in aumento: come adattarsi secondo un esperto

Il cambiamento climatico sta rendendo gli eventi meteorologici estremi sempre più comuni e la domanda su quanto siamo davvero pronti ad affrontare i futuri disastri naturali non riguarda più soltanto gli addetti ai lavori. Tocca tutti da vicino. Ed è proprio da questa domanda che parte il ragionamento di un disasterologo, una figura che studia le catastrofi e il modo in cui le società reagiscono quando qualcosa va storto, chiamato a spiegare come sia possibile adattarsi a un mondo che cambia.

C’è un dettaglio che merita attenzione già nel modo in cui il tema viene presentato. La parola “naturali” accanto a disastri compare tra virgolette e non si tratta di una scelta casuale. Quelle virgolette suggeriscono che dietro alle calamità che di solito attribuiamo soltanto alla natura ci sia anche dell’altro, a partire dal ruolo che il clima che cambia gioca nell’aumentare la frequenza dei fenomeni più violenti. Un modo diverso di guardare il problema, che sposta il discorso dalla fatalità alla responsabilità e soprattutto alla preparazione.

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Disastri naturali in aumento: eventi estremi più frequenti

Il punto di partenza è chiaro. Gli eventi climatici estremi stanno diventando più ricorrenti e questa tendenza è legata al riscaldamento del pianeta. Da qui nasce la prima grande questione sollevata, ovvero se tutto questo sia inevitabile oppure se esista un margine di intervento. Non è una domanda accademica. Capire se i fenomeni più intensi siano destinati a ripetersi senza possibilità di freno cambia completamente il modo in cui governi, comunità e singoli cittadini dovrebbero muoversi.

Ragionare sull’inevitabilità significa anche interrogarsi su cosa trasforma un evento meteorologico in una vera e propria catastrofe. Una tempesta, un’alluvione o un’ondata di calore colpiscono territori e persone in modi molto diversi a seconda di come quei luoghi si sono attrezzati. È esattamente su questo terreno che si concentra lo sguardo di chi studia i disastri, cercando di distinguere ciò che dipende dalla forza della natura da ciò che invece dipende dalle scelte umane.

Come adattarsi a un mondo che cambia

La seconda domanda è forse quella più concreta e riguarda come affrontare una realtà in cui i disastri naturali non sono più eccezioni rare ma eventi con cui fare i conti con una certa regolarità. Il tema dell’adattamento diventa quindi centrale. Non basta reagire quando l’emergenza è già in corso, serve invece capire in anticipo come organizzarsi per ridurre i danni e proteggere le persone.

Il disasterologo affronta proprio questo nodo, cioè il livello di preparazione che abbiamo oggi rispetto a ciò che potrebbe accadere domani. La riflessione parte dalla constatazione che il cambiamento climatico sta già modificando lo scenario e arriva a interrogarsi sugli strumenti che servono per non farsi trovare impreparati. Una prospettiva che mette insieme scienza del clima e gestione delle emergenze, due ambiti che fino a qualche tempo fa venivano spesso trattati come mondi separati.

Al centro del discorso restano dunque due interrogativi precisi che guidano l’intera analisi dell’esperto. Il primo riguarda la possibilità di evitare che gli eventi meteorologici estremi diventino sempre più frequenti, il secondo il modo in cui le società possono adeguarsi a un pianeta in trasformazione, rivedendo il proprio rapporto con le calamità che fino a oggi sono state etichettate semplicemente come naturali.

Fonte: TecnoAndroid