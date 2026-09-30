Sky Mobile Riparti: come rinnovare in anticipo Giga, minuti e SMS

Chi ha scelto Sky Mobile può contare su una funzione pensata per chi consuma in fretta Giga, minuti o SMS. Si chiama servizio Riparti e permette di rinnovare in anticipo l’offerta quando i bundle mensili stanno per finire oppure sono già esauriti, facendo ripartire da capo il ciclo mensile. La novità accompagna l’operatore virtuale di Sky Italia fin dal suo debutto come MVNO ESP, avvenuto il 23 settembre 2026.

L’accesso alla funzionalità scatta quando il cliente ha utilizzato almeno l’80% di una delle soglie previste, per esempio il pacchetto di SMS o quello di traffico dati. Da quel momento è possibile anticipare il rinnovo, con un effetto da tenere a mente: la data di scadenza dell’offerta viene aggiornata. C’è poi un dettaglio che farà piacere a chi viaggia spesso, perché Riparti funziona anche in Roaming UE.

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Come si attiva Riparti dall’app My Sky

Il meccanismo è piuttosto semplice. Una volta attivato, Riparti rimette subito a disposizione tutti i Giga, i minuti e gli SMS inclusi nel piano, compresi quelli dedicati all’utilizzo nell’Unione Europea. A segnalare la possibilità di usarlo ci pensa l’app My Sky, che invia un avviso non appena si supera la soglia dell’80% di uno dei bundle prima della data naturale di rinnovo.

Per procedere bisogna aprire l’app, entrare nella sezione “Gestisci” e selezionare la propria SIM Sky Mobile. Toccando poi “Dettagli” compare l’opzione Riparti. Da lì l’offerta si rinnova immediatamente e prende il via un nuovo ciclo.

Come accennato, cambia anche il calendario dei rinnovi. La nuova data viene ricalcolata a partire dal giorno in cui si usa la funzione. Un esempio aiuta a capire: se il piano si rinnova normalmente il 17 del mese e il cliente ricorre a Riparti il giorno 7, dai mesi successivi il rinnovo slitterà proprio al 7.

Sul fronte dei costi non ci sono sorprese. Il servizio in sé non prevede spese aggiuntive e si paga soltanto il canone mensile della propria offerta. L’importo viene scalato dal credito residuo oppure, se è attiva la Ricarica Automatica, addebitato sul metodo di pagamento associato. Chi invece ricarica manualmente e non ha credito sufficiente dovrà prima fare una ricarica che copra la mensilità.

Cosa succede senza Riparti e su quale rete viaggia Sky Mobile

Chi preferisce aspettare il rinnovo naturale deve mettere in conto le tariffe a consumo. In Italia, esauriti minuti e SMS inclusi, si applica il profilo Sky Mobile 25 con 0,25 euro al minuto senza scatto alla risposta per le chiamate verso fissi e mobili nazionali e 0,25 euro per ciascun SMS inviato. Con i Giga la situazione è diversa, perché una volta finiti la navigazione si blocca fino alla scadenza successiva, a meno di non ricorrere proprio a Riparti per recuperare subito l’intero pacchetto.

All’estero le regole cambiano ancora. In Roaming UE, terminati i Giga mensili senza usare la funzione, il traffico dati costa attualmente 0,12 euro per ogni Megabyte. Se invece si esauriscono minuti e SMS, valgono le tariffe a consumo del Paese in cui ci si trova.

Dal 23 settembre 2026 Sky Italia commercializza ufficialmente le nuove SIM ESP, trasformando Sky Mobile in un MVNO a tutti gli effetti. In passato l’azienda distribuiva SIM Fastweb con il marchio Sky Mobile powered by Fastweb. Le prime proposte disponibili sono Mobile Maxi e Mobile Ultra, con sconti e Giga illimitati per chi le abbina a Sky TV e/o Sky Wifi.

Per quanto riguarda la copertura, il nuovo operatore virtuale si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) in 2G, 4G e 5G. Quest’ultimo è incluso in tutte le offerte attuali, con velocità che arrivano fino a 2 Gbps.

Fonte: TecnoAndroid