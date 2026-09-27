Sky Mobile, Ricarica Automatica gratis: come attivarla su My Sky

La Ricarica Automatica di Sky Mobile è uno di quei servizi che passano un po’ in sordina ma che, nella pratica quotidiana, cambiano parecchio le cose: consente di rinnovare l’offerta ogni mese senza dover ricordarsi di aggiungere credito, con addebito diretto sul metodo di pagamento associato. Costo del servizio? Zero. Si attiva dall’app My Sky in pochi passaggi e vale per una o più SIM, a scelta.

Il contesto è recente. Dal 23 settembre 2026 Sky Italia ha avviato la commercializzazione delle nuove SIM ESP di Sky Mobile, che diventa a tutti gli effetti un operatore virtuale autonomo. Addio quindi al vecchio marchio Sky Mobile powered by Fastweb, che riproponeva pari pari le offerte di Fastweb Mobile. Al momento il listino comprende Sky Mobile Maxi a 7,90 euro al mese e Sky Mobile Ultra a 9,90 euro al mese, con sconti e Giga illimitati per chi abbina Sky TV oppure Sky Wifi.

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Come si attiva la Ricarica Automatica su Sky Mobile

Le offerte sono prepagate ricaricabili, quindi il costo mensile viene scalato dal credito residuo della SIM. La ricarica può avvenire manualmente oppure in modo automatico, associando una carta di pagamento o un conto corrente. Chi sceglie la seconda strada trova il credito aggiornato in automatico con il valore dell’offerta e riceve un SMS di conferma a ogni ricarica erogata.

Il percorso per attivare il servizio passa dall’app My Sky: sezione “Gestisci”, selezione della SIM interessata, poi “Metodo di pagamento”. Da lì si procede con l’attivazione, scegliendo tra IBAN e carta di pagamento. Si può usare un metodo già salvato oppure aggiungerne uno nuovo, con la possibilità di cambiarlo in seguito.

I tempi non sono uguali per tutti. Con una carta l’attivazione è immediata, mentre con il conto corrente possono servire fino a 15 giorni, il tempo necessario alla banca per approvare l’addebito. Una volta attivo il nuovo metodo, il processo parte 24 o 48 ore prima del rinnovo. Attenzione a un dettaglio non banale: se l’offerta si rinnova prima che la Ricarica Automatica sia operativa, serve comunque credito sufficiente sulla SIM. Per chi ha più di una SIM, la scelta su quale attivare il servizio resta libera, ma il metodo di pagamento collegato sarà lo stesso per tutte le ricariche automatiche. Cambiarlo è semplice e si fa sempre dall’app, nello stesso percorso: il nuovo metodo viene salvato come principale per tutte le SIM Sky Mobile, però viene utilizzato solo dove la Ricarica Automatica risulta attiva. La disattivazione segue la stessa logica, con “Gestisci ricarica automatica” e poi “Disattiva ricarica automatica”.

Quando una ricarica non va a buon fine le cause possibili sono due: un problema con il metodo di pagamento oppure un intoppo tecnico. Vale la pena controllare che la carta non sia scaduta, che sia abilitata agli acquisti online e che i fondi bastino a coprire il rinnovo. Se tutto è in ordine, probabilmente si tratta di un disservizio momentaneo e conviene procedere con una ricarica manuale per non rischiare il mancato rinnovo.

Ricarica manuale, tagli disponibili e limiti

Chi preferisce non attivare nulla può ricaricare a mano tramite l’app My Sky, sul sito Sky senza nemmeno fare il login, oppure in un negozio Sky. I tagli disponibili sono 5 euro, 10 euro, 15 euro, 20 euro, 25 euro, 30 euro e 50 euro, con un tetto di 6 ricariche al giorno per un massimo di 300 euro complessivi. Le carte accettate appartengono ai circuiti Mastercard, Maestro, Visa, Postepay e American Express. Il conto corrente non è ammesso per la ricarica manuale, quindi chi ha salvato un IBAN dovrà comunque usare una carta per completare l’operazione online. Dall’app il percorso è “Gestisci”, selezione della SIM, “Ricarica”, scelta dell’importo e del metodo di pagamento, con l’opzione di salvarlo per le volte successive. Si può anche ricaricare un numero Sky Mobile intestato ad altri, modificando il numero di destinazione.

Il credito residuo si controlla dall’app My Sky oppure chiamando il numero gratuito 401170, che dall’estero diventa +393770000170. Con Sky Mobile non sono invece previsti servizi di anticipo credito o SOS ricarica.

Fonte: TecnoAndroid