SwitchBot K11+ Pro: 12.000 Pa in un robot da 24,8 cm

Arriva sul mercato SwitchBot K11+ Pro, un robot aspirapolvere che punta tutto su due elementi apparentemente in contrasto tra loro: dimensioni minuscole e potenza di aspirazione da modello di fascia alta. Il nuovo arrivato nella famiglia di robot dell’azienda si presenta con 12.000 Pa di forza aspirante, una base di svuotamento automatico compatta e un prezzo di lancio che taglia di 40% il listino consigliato. La scelta progettuale è chiara e va nella direzione opposta rispetto a molti concorrenti, sempre più ingombranti e pieni di serbatoi. Qui il diametro si ferma a 24,8 cm, l’altezza a 9,2 cm, il peso a circa 2,3 kg. Numeri che lo rendono uno dei robot più piccoli al mondo tra quelli dotati di stazione con raccolta automatica della polvere. Tradotto in pratica: passa tra le gambe delle sedie senza impuntarsi, arriva più vicino a pareti e angoli, si infila sotto letti, divani e armadi dove i modelli più grossi si fermano.

Potenza doppia rispetto al K11+ e navigazione LiDAR

I 12.000 Pa rappresentano esattamente il doppio di quanto offriva il precedente K11+, ed è il dato che fa la differenza su tappeti, briciole incastrate e peli di animali. Il condotto dell’aria è stato ridisegnato per migliorare il flusso e, soprattutto, per abbassare i rumori acuti e più fastidiosi. In modalità silenziosa il robot lavora intorno ai 45 dB, una soglia che permette di far girare l’aspirapolvere mentre qualcuno legge, lavora da casa o ha appena messo a letto i bambini.

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Sul fronte dell’orientamento il robot aspirapolvere combina la navigazione LDS LiDAR per la mappatura e la pianificazione dei percorsi con il rilevamento a corto raggio PSD, utile per riconoscere gambe dei mobili e bordi delle pareti. Può conservare in memoria fino a cinque mappe diverse, e il peso contenuto lo rende davvero trasportabile da una stanza all’altra o da un piano al successivo senza fatica. La manutenzione è l’altro punto su cui SwitchBot ha lavorato. La spazzola principale in gomma limita l’avvolgimento di capelli e peli attorno al rullo e ne facilita la rimozione, mentre la spazzola laterale anti groviglio a doppio braccio districa i peli e spinge i detriti verso la bocca di aspirazione. Il sacchetto da 4 litri nella base garantisce fino a 90 giorni di autonomia prima del cambio, riducendo al minimo il contatto diretto con polvere e sporco. Per la pulizia quotidiana a secco ci sono panni monouso, così da evitare il lavaggio del panno riutilizzabile.

Smart home, app e prezzo di lancio del SwitchBot K11+ Pro

Lato connettività il modello supporta Matter over Wi Fi, con Wi Fi e Bluetooth a bordo, e si collega alle principali piattaforme per la casa intelligente. I comandi vocali funzionano con Google Assistant e Gemini, Siri e Alexa. L’app ufficiale del produttore permette di scegliere stanze e zone specifiche, creare programmi di pulizia, definire aree vietate e pareti virtuali, oltre a regolare tempi di lavoro e frequenza della raccolta polvere. C’è anche la possibilità di inserire il robot nelle automazioni SwitchBot già configurate in casa.

Il prezzo consigliato è di 399,99 euro, con disponibilità sia sullo store ufficiale dell’azienda sia su Amazon. In entrambi i casi è attivo uno sconto di lancio del 40%: sul sito del produttore serve il codice FVFV40, su Amazon basta spuntare il coupon arancione, valido fino al 5 ottobre 2026. La cifra finale scende quindi a 239,99 euro, che per un robot con LiDAR, svuotamento automatico e 12.000 Pa è un posizionamento aggressivo.

Il pubblico a cui guarda K11+ Pro è abbastanza definito: appartamenti, case di metratura ridotta, ambienti arredati in modo denso e famiglie con cani o gatti, dove il problema principale non è coprire duecento metri quadri ma riuscire a pulire bene negli spazi stretti senza dover spostare mezzo salotto ogni volta.

Fonte: TecnoAndroid