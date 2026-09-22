Sky Mobile: le nuove SIM si gestiranno dalla My Sky App

Le nuove SIM di Sky Mobile si potranno gestire direttamente dalla My Sky App, la stessa applicazione che i clienti già usano per tenere sotto controllo abbonamento, fatture e servizi. È questa l’indiscrezione più concreta emersa in vista del lancio fissato per il 23 settembre 2026, data che Sky ha anticipato con un teaser affidato ad Alessandro Del Piero e che nelle ultime ore è accompagnata da un countdown comparso sulla pagina ufficiale dedicata alla telefonia mobile. Nel frattempo sono state chiuse alla commercializzazione le vecchie SIM Sky Mobile powered by Fastweb, che di fatto erano SIM Fastweb a tutti gli effetti e si appoggiavano ai servizi dell’operatore.

Il passaggio non è di poco conto, perché racconta un cambio di pelle. Con la nuova configurazione Sky si prepara infatti a operare come MVNO ESP, abbandonando la distribuzione delle SIM Fastweb per passare a SIM ed eSIM proprie. E quando un operatore fa questo salto, la parte di gestione del cliente diventa terreno suo, non più delegato ad altri.

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Cosa fa oggi la My Sky App e cosa dovrebbe aggiungere

La My Sky App è l’applicazione gratuita di Sky Italia riservata ai clienti, scaricabile su smartphone e tablet sia da Google Play Store sia da App Store. Ci si accede con il proprio Sky ID e da lì si gestisce buona parte della vita dell’abbonamento. Nella sezione Gestisci, per esempio, si vede la composizione del proprio pacchetto, si aprono le fatture, il riepilogo dei contratti, i documenti collegati e l’archivio delle attività, quindi ordini, spedizioni e richieste di assistenza.

Ci sono poi il controllo e la modifica del metodo di pagamento, la gestione dei servizi, della tecnologia e dei dispositivi legati all’abbonamento. Dentro l’app trovano spazio anche il programma di fidelizzazione Sky Extra, la Guida TV, le offerte disponibili e l’area con impostazioni e assistenza. Dalla Guida TV si consulta la programmazione, si entra nel catalogo On Demand, si impostano promemoria e registrazioni sul decoder e, per i contenuti compatibili, si passa alla visione su Sky Go. Nelle impostazioni ci sono invece i dati personali, le informazioni sullo Sky ID, la privacy e la gestione dei PIN del Parental Control. A tutto questo, stando alle indiscrezioni, si aggiungerebbe una sezione dedicata alla telefonia mobile. Il cliente dovrebbe poter visualizzare l’offerta attiva con le sue caratteristiche, controllare i consumi di Giga, minuti e SMS rispetto a quanto previsto dal piano, vedere il credito residuo ed eventualmente effettuare una ricarica senza uscire dall’app. Previste anche alcune funzioni legate al metodo di pagamento e alla ricarica automatica.

PIN, PUK ed eSIM sotto controllo

Un altro pezzo interessante riguarda le informazioni sulla SIM. Dall’area dedicata dovrebbe essere possibile recuperare i codici PIN e PUK, sia per la SIM fisica sia per la eSIM. Sempre da lì arriverebbero alcune operazioni di gestione, comprese quelle specifiche per la eSIM e la sospensione della linea in caso di furto o smarrimento, situazione in cui avere tutto a portata di app fa una certa differenza. Sono attese poi impostazioni per la gestione della linea e dei servizi, con la possibilità di intervenire su determinati avvisi e blocchi relativi a chiamate e traffico dati. Nulla di esotico, ma il tipo di controlli che ci si aspetta da un operatore che gestisce in proprio la rete commerciale.

Fino a tre linee per lo stesso cliente

C’è infine il capitolo numeri. Secondo le informazioni raccolte, ogni cliente dovrebbe poter attivare fino a un massimo di 3 SIM Sky Mobile associate allo stesso codice fiscale. In presenza di più linee, dentro la My Sky App sarà possibile selezionare quella da gestire identificandola tramite il relativo numero di telefono, così da accedere alle informazioni e alle funzionalità previste per ciascuna. Il quadro completo delle funzioni effettivamente disponibili si conoscerà soltanto con il lancio commerciale, fissato per il 23 settembre 2026 alle 10:00. Trattandosi di indiscrezioni non ancora confermate dall’operatore, tutto quanto descritto resta sul piano delle ipotesi e potrebbe cambiare.

Fonte: TecnoAndroid