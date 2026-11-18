La chiusura di BioWare è una notizia che fatica ancora a essere digerita, perfino da chi quello studio lo ha guidato per anni. Casey Hudson, ex direttore generale della software house e creatore del primo Mass Effect, ha ammesso che all’interno del team la paura di uno stop definitivo circolava da tempo. Eppure lui stesso coltivava la speranza che quella realtà potesse durare per sempre.

Del resto parliamo della casa che ha dato vita a Mass Effect, a Star Wars: Knights of the Old Republic e a Dragon Age, un nome che per moltissimo tempo ha rappresentato un punto di riferimento nel design dei giochi di ruolo moderni. Sembrava in grado di superare qualsiasi tempesta. Il momento che attraversa l’industria videoludica però è tutt’altro che semplice e la fine dello studio ha spiazzato anche chi ne conosceva ogni dettaglio dall’interno.

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Le parole di Casey Hudson sulla fine di BioWare

Durante una puntata del podcast The Critical Path, Hudson ha raccontato come sta vivendo questa fase. “Parte del motivo per cui sono tornato e volevo diventare direttore generale dello studio era che lì ho tantissimi amici e amo quello studio” ha spiegato. E ha aggiunto di aver voluto fare tutto il possibile, negli anni trascorsi al timone, per garantire a BioWare una qualche forma di longevità.

Il suo rapporto con la compagnia canadese, va ricordato, non è stato lineare. Hudson ha lasciato BioWare due volte. La prima uscita risale al 2014, quando è approdato per un periodo in Microsoft. Nel 2017 è rientrato nei piani alti della dirigenza per poi andarsene di nuovo nel 2020.

“Ci sono cose che pensi dureranno per sempre” ha detto ancora l’ex dirigente. “Ma credo che anche se tutti temevamo che prima o poi sarebbe arrivato il giorno della chiusura, rendersi conto che è davvero chiusa fa comunque un effetto diverso”. Un timore che con ogni probabilità aleggiava già da parecchio, soprattutto nell’ultimo decennio.

Da Andromeda a Mass Effect 5, gli anni difficili dello studio

Gli scossoni non sono mancati. Prima l’accoglienza piuttosto tiepida riservata a Mass Effect: Andromeda, poi i lunghi anni di sviluppo di Dragon Age: The Veilguard, arrivato sugli scaffali soltanto per raccogliere una risposta decisamente fredda da parte del pubblico. Sono passaggi che possono rendere insostenibile la situazione di qualunque studio, anche di quelli con una storia così importante alle spalle.

Eppure l’impressione era che BioWare avesse ancora un grande titolo da tirare fuori. Le informazioni circolate su Mass Effect 5 lasciavano intendere che il team avesse imboccato la strada giusta. Hudson ha confessato di essere tra quanti si chiedono se il gioco vedrà mai la luce in una qualche forma. EA potrebbe cedere la saga a qualcun altro oppure decidere di tenersi stretta una proprietà intellettuale ormai ferma.

Non è la prima volta che il passato dello studio torna sotto la lente. Un ex responsabile ha raccontato che BioWare riuscì a realizzare Mass Effect 2 in appena 18 mesi perché non licenziò tutti, ascoltò i giocatori e diventò spietata nel contenere la portata del progetto.

Fonte: TecnoAndroid