Apple ha aggiornato oggi, 11 novembre 2026, Apple Inviti, l’app gratuita per iPhone dedicata all’organizzazione degli eventi, con due nuove funzioni. Chi prepara una festa può ora inserire dei sondaggi all’interno degli inviti, così gli ospiti possono votare su dettagli come il tema della serata o il cibo da servire. Accanto a questa novità arriva anche un effetto emoji che fluttua sopra l’invito e lo rende più vivace già al primo sguardo.

Si tratta di due aggiunte che vanno in direzioni diverse. La prima riguarda la parte pratica dell’organizzazione, la seconda l’aspetto visivo. Entrambe però restano nelle mani dell’organizzatore, che decide se usarle e come inserirle nel proprio evento.

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Sondaggi ed emoji, cosa cambia negli inviti

Con i sondaggi la scelta di alcuni particolari della festa non spetta più soltanto a chi la organizza. Gli invitati possono esprimere la propria preferenza direttamente dall’invito ricevuto, per esempio sul tema da adottare o sul menu da proporre. In questo modo le decisioni su questi aspetti passano per un voto e non devono essere raccolte altrove, magari tra messaggi sparsi o telefonate.

L’effetto emoji lavora invece sul lato estetico. L’host può scegliere di far scorrere delle emoji sopra l’invito, un’animazione che le fa fluttuare sulla schermata e dà al messaggio un tono più giocoso. È un elemento decorativo che si somma agli strumenti già presenti nell’app e che contribuisce a personalizzare l’aspetto di ogni evento, dalla festa più tranquilla a quella più scatenata.

Con questo aggiornamento Apple Inviti amplia dunque le possibilità a disposizione di chi crea l’evento, sia sul fronte della partecipazione degli ospiti sia su quello della presentazione grafica dell’invito stesso.

Come funziona Apple Inviti e quanto costa

L’applicazione è arrivata a febbraio 2025 con un obiettivo preciso, cioè semplificare il modo in cui si invitano le persone a un evento. Le occasioni tipiche sono quelle della vita di tutti i giorni come le feste di compleanno o i baby shower, momenti in cui serve un sistema rapido per avvisare amici e parenti e raccogliere le conferme di partecipazione.

Scaricare l’app non costa nulla, ma per creare un evento serve un abbonamento a iCloud+. Il piano minimo richiesto è quello da almeno 50GB di spazio di archiviazione, che costa poco meno di un euro al mese, circa 0,90 euro. Senza questa sottoscrizione non è possibile generare nuovi inviti all’interno di Apple Inviti.

Le regole cambiano per chi l’invito lo riceve. Gli ospiti non hanno bisogno di alcun abbonamento e possono confermare la partecipazione gratuitamente. Basta il link all’evento, che si può aprire da qualsiasi dispositivo, anche da uno che non sia un iPhone. Chiunque riceva quel collegamento è quindi in grado di rispondere all’invito senza spendere nulla.

Fonte: TecnoAndroid