Liberare spazio su PS5 diventa una priorità per chiunque voglia installare GTA 6 senza dover mettere mano al portafoglio. Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto richiede infatti oltre 200 GB, una cifra capace di mettere in difficoltà anche una console non particolarmente affollata. Davanti all’avviso di memoria insufficiente la strada più immediata sarebbe l’acquisto di un SSD più capiente, ma non tutti hanno la voglia o la possibilità di affrontare questa spesa. L’alternativa esiste ed è decisamente più economica, perché basta fare pulizia sul disco già presente ed eliminare ogni singolo GB superfluo.

Il ragionamento è piuttosto semplice. Con il passare dei mesi la console accumula contenuti di ogni tipo e spesso nemmeno ci si accorge di quanta memoria interna venga occupata da file che non servono più a nulla. Recuperare quei gigabyte significa poter accogliere il tanto atteso open world senza sacrificare altro denaro, intervenendo un passo alla volta sulle diverse categorie di dati salvati sulla macchina.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Giochi, video e screenshot: da dove partire per fare ordine

Il primo intervento riguarda i giochi installati. È proprio qui che si nasconde la fetta più consistente dello spazio occupato, dato che i titoli moderni tendono a essere parecchio pesanti. Conviene quindi passare in rassegna la propria libreria e chiedersi quali avventure siano davvero ancora in corso e quali invece restino lì a prendere polvere digitale da tempo. Rimuovere un paio di giochi ormai abbandonati può fare una bella differenza nel percorso verso GTA 6, e nulla vieta di reinstallarli più avanti se dovesse tornare la voglia di riprenderli in mano.

Subito dopo arrivano video e screenshot. Sono file che si accumulano quasi senza volerlo, una cattura dopo l’altra e una clip dopo l’altra, e che nel complesso possono pesare molto più di quanto si immagini. Dare un’occhiata alla galleria aiuta a recuperare spazio prezioso, magari conservando soltanto i ricordi a cui si tiene davvero e lasciando andare tutto il resto senza troppi rimpianti.

Salvataggi e SSD esterni, cosa sapere prima di cancellare

Discorso diverso per i salvataggi. Anche questi dati possono essere eliminati per liberare spazio, però serve molta cautela, perché cancellare per errore i progressi di una partita rischia di far perdere ore e ore di gioco. Prima di intervenire è bene verificare con attenzione a quale titolo appartengano e se possano ancora tornare utili, ad esempio nel caso si decida in futuro di reinstallare un gioco momentaneamente messo da parte.

Proprio per questo fare ordine sul disco principale è la via da seguire per chi non intende comprare un nuovo SSD ma vuole comunque arrivare preparato al debutto del gioco con i suoi oltre 200 GB. C’è poi un dettaglio che molti tendono a sottovalutare e che riguarda gli SSD esterni. Collegare un’unità esterna alla PS5 può sembrare la scorciatoia più rapida per guadagnare spazio, ma i giochi non si avviano da questi dispositivi, quindi anche GTA 6 dovrà trovare posto nella memoria interna della console per poter essere giocato.

Fonte: TecnoAndroid