La Commissione Europea contesta a Temu di non verificare a dovere la sicurezza dei prodotti messi in vendita sulla sua piattaforma. Nelle ultime ore Bruxelles ha comunicato all’azienda un nuovo rilievo preliminare di violazione del Digital Services Act, e la tempistica ha un certo peso, visto che arriva a sei mesi esatti dalla multa da 200 milioni di euro già inflitta al marketplace. Al centro della vicenda c’è una domanda tanto semplice quanto spinosa, cioè chi controlli davvero che quello che si compra online rispetti le regole europee.

Controlli scarsi proprio dove servirebbero di più

Nessuno accusa la piattaforma di non fare alcun tipo di verifica. Stando alle conclusioni preliminari il problema è un altro, perché i controlli sarebbero troppo pochi proprio sull’aspetto più delicato, ovvero la conformità agli standard di sicurezza fissati dall’Unione. I rapporti di prova verrebbero richiesti ai venditori soltanto per una piccola parte del catalogo e, anche quando vengono acquisiti, in molti casi nessuno li esaminerebbe mai.

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Sulle ispezioni fisiche il quadro non migliora. Non seguirebbero alcuna priorità legata al rischio, eppure giocattoli, elettronica e cosmetici sono le categorie che la stessa Temu considera più critiche. In parecchie occasioni le verifiche non si sarebbero tradotte in nessun intervento concreto. C’è poi un dettaglio che pesa parecchio, dato che il numero di controlli effettuati sarebbe rimasto più o meno lo stesso mentre le inserzioni continuavano ad aumentare.

Anche la moderazione degli annunci finisce sotto la lente di Bruxelles. Secondo l’esecutivo europeo guarderebbe soprattutto alle informazioni che accompagnano le offerte e al rispetto delle norme interne della piattaforma, molto meno alla reale pericolosità degli articoli. Il sistema che confronta i nuovi annunci con quelli già segnalati per non conformità terrebbe poco conto del rischio rappresentato dagli oggetti più insidiosi. E nemmeno il personale umano addetto alla moderazione sarebbe cresciuto di pari passo con l’offerta.

Sanzioni al negozio e non a chi lo gestisce

Il punto più curioso riguarda il modo in cui vengono punite le irregolarità. Temu applicherebbe le sanzioni al singolo negozio e non al venditore che lo amministra, una distinzione che nella pratica cambia molto. Una stessa persona o azienda può infatti aprire più vetrine sulla piattaforma, quindi la chiusura di una non le impedisce di continuare a vendere dalle altre o di aprirne semplicemente una nuova. Così un commerciante può accumulare diverse violazioni gravi, compresa la vendita di merce che non ha superato i test di sicurezza, prima che la società arrivi a sospendere anche solo uno dei suoi negozi.

Questi rilievi fanno parte del procedimento formale aperto dalla Commissione nell’ottobre del 2024. L’indagine non si limita ai prodotti illegali e tocca anche il design dell’app, che secondo Bruxelles potrebbe incoraggiare comportamenti di dipendenza, i sistemi di raccomandazione che suggeriscono gli acquisti e le modalità con cui i ricercatori possono accedere ai dati.

Cosa rischia adesso Temu

Sul fronte dei prodotti illegali l’Europa si era già mossa a maggio con la multa da 200 milioni, legata a una valutazione dei rischi giudicata inadeguata. A ottobre era poi arrivato il via libera al piano di correzione presentato dall’azienda. La nuova contestazione percorre però una strada diversa, perché chiama in causa il passaggio successivo previsto dall’articolo 35 del regolamento, ossia l’obbligo di intervenire in modo concreto per ridurre quei rischi una volta individuati.

Si tratta comunque di conclusioni preliminari. Temu avrà la possibilità di difendersi, potrà consultare il fascicolo dell’indagine e rispondere alle accuse. Se la Commissione dovesse confermarle si arriverebbe a una decisione di non conformità, con una sanzione che può raggiungere il 6% del fatturato mondiale annuo e l’obbligo di porre rimedio alla violazione. È quello che è già successo a luglio ad AliExpress, punita con 550 milioni di euro per non essere intervenuta su prodotti contraffatti e pericolosi.

Fonte: TecnoAndroid