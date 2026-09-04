Shelly lancia la sua prima videocamera: 40 euro e zero abbonamenti

Con la prima videocamera di sorveglianza firmata Shelly il discorso si sposta su un terreno che gli appassionati di domotica conoscono bene: quello del prezzo contenuto e, soprattutto, dell’assenza di abbonamenti obbligatori. Il dispositivo costa 40 euro, registra in Full HD e può fare da innesco per le automazioni della casa. Il cloud c’è, ma resta opzionale, e già questo basta a distinguerlo da buona parte della concorrenza. Chi segue il marchio sa che finora il terreno di gioco era un altro, fatto di moduli, relè e piccoli dispositivi da nascondere dentro le scatole elettriche. L’arrivo di una telecamera segna quindi un passo verso un pubblico più ampio, quello che magari cerca semplicemente un occhio elettronico da mettere in salotto o all’ingresso senza dover firmare un contratto mensile per rivedere le immagini.

Perché il tema abbonamento pesa più delle specifiche

Il mercato della videosorveglianza domestica si è abituato negli anni a un modello preciso: prodotto economico, servizio a pagamento. La telecamera costa poco, poi però per accedere alle registrazioni, alla cronologia degli eventi o alle notifiche più avanzate serve una sottoscrizione che, sommata mese dopo mese, finisce per superare abbondantemente il prezzo dell’hardware. Qui l’impostazione cambia, perché il cloud viene proposto come possibilità e non come passaggio obbligato. Tradotto in pratica, significa che la spesa iniziale di 40 euro resta l’unica necessaria per usare il dispositivo. Chi vuole appoggiarsi ai servizi online può farlo, chi preferisce tenersi tutto in casa non viene penalizzato. Una differenza non da poco per chi ha già installato altri prodotti del marchio e ragiona in ottica di sistema, con l’idea di controllare tutto da un’unica app senza pagare canoni sparsi.

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La telecamera che parla con il resto della casa

L’aspetto più interessante riguarda le automazioni. La videocamera non si limita a riprendere, ma può diventare il punto di partenza di una catena di comandi: un movimento rilevato che accende una luce, un evento che fa scattare un altro dispositivo collegato. È la logica tipica dell’ecosistema Shelly, dove ogni componente può dialogare con gli altri, applicata stavolta a un prodotto che fino a ieri mancava dal catalogo. La registrazione in Full HD è lo standard con cui si confrontano quasi tutti i modelli di fascia economica, e su questo fronte non ci sono sorprese. Il punto, semmai, è il rapporto tra quello che il dispositivo offre e quello che chiede in cambio. Quaranta euro sono una cifra che colloca la telecamera nella fascia più accessibile del mercato, quella dove di solito si accettano compromessi in cambio del risparmio.

Per chi sta costruendo una casa intelligente pezzo dopo pezzo, l’aggiunta ha un senso preciso: completa il quadro con una funzione che prima richiedeva per forza di rivolgersi ad altri marchi, spesso con app separate e logiche di funzionamento diverse. L’integrazione nativa con il resto dei dispositivi evita quel disordine digitale che chi ha provato a mescolare più ecosistemi conosce fin troppo bene. Il modello scelto, insomma, punta tutto sulla libertà d’uso: nessun vincolo, nessuna scadenza mensile, la possibilità di decidere dove finiscono le immagini riprese. Una scelta che il pubblico della domotica fai da te chiedeva da tempo.