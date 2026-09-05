Acer Predator XB253Q U1: il monitor da 1.000Hz costa 1.000 euro

Dall’IFA arriva un monitor da 1.000Hz firmato Acer, e come prevedibile il prezzo si aggira sopra la soglia dei mille euro. Si chiama Acer Predator XB253Q U1, monta un pannello TN e spinge il refresh rate a quattro cifre, un numero che fino a poco tempo fa sembrava roba da laboratorio. Dopo il 560Hz OLED mostrato da Dell poche ore prima, la risposta di Acer arriva su un terreno dove l’OLED, almeno per ora, non può competere.

La scheda tecnica parla chiaro sul tipo di utente a cui questo schermo si rivolge. Diagonale da 24,5 pollici, risoluzione 1080p, formato compatto che permette di tenere sotto controllo tutta l’azione senza muovere la testa. È la configurazione classica dei professionisti degli esports, quelli che rinunciano volentieri ai pixel in cambio di frame rate mostruosi e reattività al limite del percepibile.

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Cosa mette Acer sul piatto oltre al numero

Non è il primo pannello a raggiungere quota mille, visto che LG ha già presentato un display con la stessa frequenza. Per differenziarsi, Acer ha aggiunto una serie di tecnologie proprietarie. La più interessante è la Visual Response Boost Pro, pensata per contenere ghosting e sfocature, i due difetti storici dei pannelli TN quando l’immagine si muove velocemente. Ci sono poi il supporto FreeSync e la certificazione G-Sync Compatible, che sincronizzano il refresh del monitor con quello della scheda video ed eliminano il fastidioso effetto tearing.

Un altro dettaglio riguarda il comfort visivo. Il produttore parla di una tecnologia chiamata Circular Polarizer, il cui compito è ridurre riflessi e affaticamento degli occhi durante le sessioni lunghe. Chi passa serate intere su Counter Strike o League of Legends sa bene quanto la questione sia tutt’altro che secondaria. Il tempo di risposta dichiarato è di 1ms, coerente con il resto della proposta. Il lancio è fissato per il primo trimestre del 2027, con un prezzo di circa 1.000 euro. Tradotto, si paga più o meno un euro per ogni hertz.

La matematica della reattività, che non funziona come sembra

Qui nasce la domanda vera, quella che accompagna ogni annuncio di questo tipo. Il guadagno reale in reattività non cresce in modo lineare con la frequenza, e i numeri lo dimostrano senza troppi giri di parole. Passare da 60Hz a 120Hz significa dimezzare l’intervallo tra un fotogramma e l’altro, da 16,67 millisecondi a 8,33. È un salto enorme, percepibile da chiunque, a patto che la GPU riesca a stare al passo. Salendo a 240Hz si arriva a quattro millisecondi, una soglia che già sfiora i limiti della percezione umana. A 360Hz si scende a 2,78 millisecondi e la differenza rispetto ai 240Hz diventa, per la stragrande maggioranza dei giocatori, praticamente invisibile. Spingersi fino a 1.000Hz porta il valore sotto il millisecondo, un miglioramento che ha senso quasi esclusivamente per chi compete a livello professionistico.

C’è anche il confronto con il resto del mercato a complicare le cose. Un pannello da 24,5 pollici in 1080p con refresh a 360Hz si trova intorno ai 320 euro, mentre le versioni a 240Hz scendono sotto i 140 euro. Cifre che rendono il posizionamento di Predator XB253Q U1 una scelta di nicchia, riservata a chi ha già spremuto ogni altro margine di miglioramento dalla propria configurazione.

Detto questo, la curiosità tecnica resta alta. Difficile immaginare un pannello TN da esports capace di fare meglio, e la chiarezza in movimento promette di essere fuori scala, soprattutto nei MOBA dove il testo a schermo abbonda e la leggibilità durante gli spostamenti rapidi fa la differenza. Il monitor arriverà sul mercato nei primi mesi del 2027.