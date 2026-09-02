Scheletro medievale con 167 fratture: cosa lo uccise nel 1304

Uno scheletro frantumato in 167 punti è il tipo di ritrovamento che mette in difficoltà chiunque provi a raccontarlo con parole misurate, perché i numeri parlano da soli e non lasciano molto spazio all’interpretazione. Siamo intorno al 1304, e i resti di un giovane uomo conservano ancora oggi la traccia di quello che gli accadde in una manciata di secondi. Non una ferita, non una serie di colpi inferti uno dopo l’altro, ma un impatto unico, arrivato da dietro, con una violenza che il corpo umano semplicemente non è costruito per assorbire.

La scoperta archeologica ha riportato a galla un episodio rimasto sepolto per circa settecento anni, e l’analisi delle ossa ha permesso di ricostruire la dinamica con una precisione che ha del sorprendente. Il punto di partenza è il cranio, fratturato in 61 punti distinti. Sessantuno. Una cifra che da sola basterebbe a chiudere la questione sulla natura del colpo, perché nessuna arma da mano, per quanto pesante, produce un quadro simile.

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Un corpo distrutto in un solo istante

Le lesioni non si fermano alla testa. Spalla, colonna vertebrale e arti si ruppero praticamente nello stesso momento, senza quella progressione che di solito si osserva quando qualcuno viene colpito più volte durante uno scontro. Le costole raccontano forse la parte più impressionante della storia: si piegarono e si inclinarono assumendo una forma a zig zag, segno di una compressione improvvisa e brutale. Il giovane venne scaraventato a terra quasi immediatamente, e a quel punto il danno era già completo.

Chi ha esaminato i resti umani si è trovato davanti a una distribuzione delle fratture che non lascia molti margini di dubbio. Un impatto alle spalle, con una massa e una velocità enormi, capace di attraversare il corpo e di propagare l’energia dal punto di contatto fino alle estremità. È il genere di trauma che oggi si associa a incidenti stradali gravi o a cadute da grandi altezze, non certo a un duello.

L’ombra delle macchine d’assedio

Il sospetto punta dritto verso le macchine d’assedio, gli ordigni che nel Medioevo trasformavano gli attacchi alle fortificazioni in operazioni di ingegneria applicata alla distruzione. Proiettili scagliati a distanza, pensati per abbattere mura e strutture difensive, che quando incontravano un essere umano sulla loro traiettoria producevano esattamente il tipo di devastazione documentata su queste ossa. Nessuna lama, nessuna punta, nessun taglio netto: solo schiacciamento e frammentazione.

Il giallo del 1304 si riapre proprio su questo punto. L’identità precisa dell’arma resta il nodo centrale dell’indagine, ma la firma lasciata sullo scheletro è coerente con un proiettile lanciato da lontano piuttosto che con qualsiasi altro scenario. Un uomo che viene colpito alle spalle, per giunta, suggerisce che non si stesse difendendo e forse nemmeno stesse guardando nella direzione da cui arrivò il colpo.

Le fratture ossee funzionano come un archivio involontario. Ogni crepa, ogni deformazione, ogni scheggia conserva informazioni sulla direzione della forza, sulla sua intensità, sul momento in cui è stata applicata. È così che si arriva a distinguere un trauma avvenuto in vita da uno prodotto dopo la morte, oppure dai danni causati dal terreno nei secoli successivi alla sepoltura.

Sessantuno fratture sul solo cranio, 167 in totale su tutto il corpo. Numeri che descrivono meglio di qualsiasi cronaca cosa significasse trovarsi nel raggio d’azione di un assedio medievale, in un’epoca in cui la tecnologia bellica aveva già raggiunto una potenza capace di ridurre un uomo adulto in queste condizioni nel tempo di un battito di ciglia.